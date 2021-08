Syriske flygtninge, der bor i Hillerød, mødes på tirsdag til en demonstration på Torvet. En af dem, der deltager i demonstrationen, er Salwa Shahab, der bor i Hillerød. Foto: Kenn Thomsen

Syrere demonstrerer på Torvet for flygtninges rettigheder

Syriske flygtninge mødes på Torvet på tirsdag for at kræve et totalt stop for inddragelse af syrernes opholdstilladelser

Hillerød - 29. august 2021 kl. 08:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Syrere i Hillerød afholder på tirsdag den 31. august en demonstration på Torvet i Hillerød under overskriften 'Syrien er IKKE sikkert'.

Syrerne protesterer mod regeringens planer om at sende syriske flygtninge tilbage til Damaskus og omegn og vil kræve et totalt stop for inddragelse af syrernes opholdstilladelser.

I Hillerød finder demonstrationen sted på Torvet mellem klokken 16 og 18 og håbet er, at Hillerøds borgere vil møde op og vise deres støtte, fortæller Salwa Shahab fra Syrien, der bor i Hillerød.

"Da jeg kom til Danmark, følte jeg at Danmark er en god fremtid for os, men nu efter de nye regler mod flygtninge, så føler jeg, at der ikke er nogen fremtid. Derfor laver vi denne demonstration," siger hun i en pressemeddelelse om demonstrationen.

Og hun bakkes op af Mohammad Al Mzaeek der har boet i Hillerød i 6 år.

"Alle Syrere i Danmark er begyndt at føle sig usikre. Det er trist, at du ikke føler dig sikker og tryg, der hvor du bor, fordi de vil sende dig tilbage. Syrien er ikke sikkert, kun for Assads tilhængere," siger han.

Det er Mellemfolkeligt Samvirke, DFUNK, Fællesinitiativet mod Racisme og Amnesty International, der står bag demonstrationen.

Ifølge de syriske flygtninge holder området omkring Damaskus i et brutalt jerngreb af Assad-regimet - det selvsamme regime, der fordrev flygtningene i første omgang.

Ved demonstrationen i Hillerød vil der være taler mellem klokken 16 og 17, og der vil også være et optog gennem gågaden fra klokken 17 17 og tilbage til Torvet igen klokken 17.30 hvor demonstrationen slutter klokken 18.

Inden og under demonstrationen tegnes der røde hjerter med kridt over hele byen, står der i pressemeddelelsen.

Der er arrangeret lignende demonstrationer flere andre steder i landet.