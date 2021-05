Syngende bassist i Støberihallen

"Så lykkedes det at få stablet en erstatningskoncert på benene i Hillerød Musik & Teaters jazzserie. Få bassister kan synge, og få af dem gør det godt. Kristin Korb er en af de få musikere, som får dig til at glemme, at det er hende på bassen, når du hører hendes krystalklare stemme i egne numre," skriver Hillerød Musik & Teaters jazzserie i en pressemeddelelse.