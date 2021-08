Syklub syer igen

"Det er tydeligt at mærke, at der nu er opstået en stor interesse for at sy alt fra tøj til børn, børnebørn, venner, bekendte og sig selv. Og her er der også mulighed for at sy billedtæpper, tasker og andet. Samværet er af uvurderlig betydning og giver stor glæde og inspiration til hinanden," skriver syklubben i en mail til Hillerød Posten.