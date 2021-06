Foto: Kenn Thomsen

Sygeplejerskestrejke rammer de nyfødte

Måske går det godt. Men de allermindste kan komme til at betale prisen for sygeplejerskernes strejke i Hillerød.

Hillerød - 17. juni 2021 kl. 06:43 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Når sygeplejerskestrejken træder i kraft natten til lørdag reduceres antallet af sundhedsplejersker på arbejde i Hillerød Kommune fra 12-13 til én enkelt sundhedsplejeske, som møder ind i dagvagt.

Normalt tilbydes familier med børn et besøg af sundhedsplejersken på 4.-6. dagen efter fødslen, når barnet er 14 dage gammelt og når barnet er 3-4 uger gammelt.

Når barnet er to måneder gammelt er der endnu et besøg, hvor man også vurderer tilknytningen mellem barnet og forældrene, og ser på forældrenes psykiske tilstand. Formålet er at opspore en eventuelt efterfødselsreaktion. Siden er der et 4-6 måneders besøg, og igen når barnet er 9-10 måneder. I Hillerød Kommune tilbydes forældre også et besøg, når barnet er 3,5 år.

Men fra på lørdag og indtil strejken er afblæst, er alle disse besøg aflyst, med undtagelse af det allerførste besøg, når familien lige er kommet hjem med den nyfødte.

- Der ligger et antal besøg for familier med nyfødte og småbørn, som ikke bliver varetaget. Det besøg, man holder fast i er det første besøg, for det vurderes som værende nødvendigt, fortæller Anja Hededal, som er afdelingschef i sundhedsplejen i Hillerød Kommune.

Det første besøg er især vigtigt for at sikre, at det nyfødte barn er begyndt at spise og ikke er ramt af gulsot. Hvis det er, eller hvis sundhedsplejersken ved, at det er en udfordret familie, får de et besøg på 10. dagen, også under strejken.

- Derudover har vi aftalt, at vi kan holde fast i et lille antal familier, som vi har en særlig skærpet opmærksom på nu, siger Anja Hededal.

Konkret er det fem familier, som vil kunne få et forløb med et ugentligt besøg på to timer. Det skal ses i forhold til, at der fødes cirka 500 børn om året i Hillerød Kommune.

Familier får problemer Det vil få konsekvenser, at sundhedsplejen de kommende uger og måneder er på et minimum, vurderer Ditte Aagaard, jordemoder og daglige leder af aftenskolen Salto i Hillerød, som blandt andet tilbyder aktiviteter for nye forældre og deres babyer.

- Sundhedsplejersker og jordemødre gør noget af det samme. Vi arbejder med det forebyggende. En del af sundhedsplejerskernes arbejde er med familier, der har problemer, men en anden del er at støtte op om, at familier ikke får problemer. Så hvis man fjerner hele det forbyggende arbejde, får man familier, der får problemer, siger hun og tilføjer:

- De mest klassiske ting er, at amningen går glat. Eller at moderen udvikler en efterfødselsreaktion. De forebyggende undersøgelser er supervigtige for, at tingene ikke løber helt af sporet. Man kan nå at fange meget. Det er det forebyggende arbejde der gør, at det ikke bliver et kæmpe problem, fordi der er en, der lytter, og sender en videre, siger hun og fortsætter:

- Jeg har tillid til, at kvinder selv kan vurdere en masse ting. Og man kan godt se på et barn, om det har det godt. Men det har aldrig været meningen, at vi skulle gå alene med vores børn. Og det gør vi jo i dag, siger hun, som tilføjer, at alle er velkomne i Saltos cafe, hvor man vil kunne finde et fællesskab med andre nye familier.

- Jeg vil jo ikke være skruebrækker, men de må gerne komme ned og tale med mig, hvis de har problemer. Jeg har talt med mange kvinder med ammeproblemer, siger hun.

I Hillerød Kommune er Anja Hededal heller ikke i tvivl om, at strejken vil kunne mærkes.

- Det er hele forebyggelsen og fokus på sundhed, ikke mindst efter en coronatid, hvor flere børn og unge har været hjemsendt, som igen bliver udsat. Afhængigt af hvor lang tid strejken varer vil det have betydning for, hvad konsekvenserne bliver, siger hun og tilføjer, at Hillerød Kommune har orienteret de praktiserende læger, ligesom skoler og dagtilbud lægger beskeder på Aula om, at man skal henvende sig til sin læge i stede for sundhedsplejersken.

- Men det kan få nogle konsekvenser at sundhedsplejersken med den her særlige uddannelse de har, ikke kan komme ud til de nye mødre, som de plejer, siger hun.