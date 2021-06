Se billedserie Hundredevis af sygeplejersker fra hele Region Hovedstaden troppede op, da deri forbindelse med den igangværende sygeplejerskestrejke blev afholdt demonstration på Torvet torsdag formiddag. Foto: Kenn Thomsen

Sygeplejersker indtog Torvet: Vi er mere værd!

Hundredevis af sygeplejersker demonstrerede torsdag på Torvet i kampen for lige løn og afskaffelse af tjenestemandsreformen.

Hillerød - 25. juni 2021 kl. 05:33 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

- Når jeg siger LIGE, siger I LØN, råber en kvinde, der står midt på Torvet. Hun holder en kort pause, indtil hun sekundet efter og med sine lungers fulde kraft råber så højt, hun kan: LIGE. Og der går ikke meget mere end et spiltsekund, før hundredevis af fremmødte i kor svarer: LØN!, og sådan fortsætter det. LIGE. LØN. LIGE. LØN, indtil slagråbet pludselig ændrer sig til: - VI ER MERE VÆRD, VI ER MERE VÆRD, VI ER MERE VÆRD.

For torsdag formiddag på Torvet i Hillerød står hundredevis af dem, der står ved din side og holder din hånd, når livet er sværest. Alle sygeplejerskerne. Næsten hver og én er iført identiske røde t-shirts med teksten »Løn Loftet op - vi er mere værd«. Mange af dem er valfartet til Hillerød fra flere forskellige kommuner i Region Hovedstaden, og de står klar med farverige bannere og kampgejst i øjnene, da en kvinde med rød t-shirt i en målrettet manøvre stiller sig op på en bænk foran den gamle arrest. Hun spejder udover forsamlingen på Torvet, og i et kort sekund trækker hun på smilebåndet, inden en anden kvinde rækker hende en hvid megafon.

- I burde se jer selv fra den her bænk, hvor jeg står. I ser fantastiske ud, siger Inger Margrete Siemsen, kredsnæstformand hos Dansk Sygeplejeråd. Hun er den første på »talerbænken«, og hun opfordrer de mange fremmødte sygeplejersker til at råbe befolkningen og politikerne op i kampen for lige løn, inden hun giver ordet videre til en af de lokale tillidsrepræsentanter.

- Vi står her i dag, fordi vi skal have overskud, når andre har underskud, og nu er det snart os, der har underskud. Vi står her i dag, fordi kampen endnu engang skal tages. Vi vil have lige løn, og vi vil have tjenestemandsreformen væk, siger Cecilie Andersen, der er tillidsmand for lungemedicinsk afdeling på Nordsjællands Hospital, og hele Torvet runger af jubel, da tillidsrepræsentanten træder ned fra bænken efter et brag af en tale.

Artiklen fortsætter under billedet.. Sofie Gerber (tv) har været sygeplejerske i to år, mens Nia Højby Petersen har været sygeplejerske i 11 år. Foto: Kenn Thomsen

Dybt frustrerende Blandt de hundredevis af sygeplejersker, der står og jubler, står to veninder. De har sammenlagt været sygeplejersker i 13 år.

- Jeg er her i dag for at sikre, at vi har sygeplejersker i dag, i morgen og i fremtiden. Det kræver, at tjenestemandsreformen bliver afskaffet, for vi har svært ved at skaffe nye kollegaer og at fastholde de erfarne, som tingene er i dag, siger sygeplejerske Sofie Gerber fra Nordsjællands Hospital, og hendes veninde Nia Højby Petersen, der er sygeplejerske i sundhedscentret, nikker genkendende til problematikken.

- Tjenestemandsreformen skal væltes af pinden. For sygeplejefaget er et fantastisk fag. Det er spændende og udfordrende. Men jeg må bare konstatere, at vores sygeplejerskestuderende allerede under uddannelsen overvejer, om de overhovedet vil blive i faget, og det er dybt frustrerende, siger Nia Højby Petersen, inden de to sygeplejersker retter fokus tilbage mod bænken, hvor den næste taler er på vej op.

Sygeplejersker landet over har strejket siden i lørdags. I Hillerød Kommune er der 92 ud af 115 kommunalt ansatte sygeplejersker, der er udtaget til at strejke. Strejken skyldes, at et flertal af landets sygeplejersker ikke var tilfredse med forårets overenskomstaftale mellem Dansk Sygeplejeråd og de offentlige arbejdsgivere på det regionale og kommunale område. Aftalen lød på en lønstigning på fem procent over de kommende tre år. Men det blev et »nej tak« fra et flertal af medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd, for som sygeplejerskerne sagde i kor på Torvet torsdag formiddag: - VI ER MERE VÆRD!