Godt 80 procent af sygeplejerskerne i Hillerød er udtaget til strejke. Her ses Ida Rørdam Bailey og otte andre i baggrunden, der alle arbejder på Sundhedshuset. Foto: Thomas Kellermann

Send til din ven. X Artiklen: Sygeplejerske: - Jeg er frustreret, fordi vi ikke bliver anerkendt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygeplejerske: - Jeg er frustreret, fordi vi ikke bliver anerkendt

Sygeplejerskestrejken, der i weekenden indtraf landet over, har gjort sit kolossale indtog i Hillerød, og det vil gå ud over borgerne, lyder det enstemmigt fra en sygeplejerske og fællestillidsrepræsentant

Hillerød - 23. juni 2021 kl. 18:00 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Natten til lørdag fik flere tusinde medarbejdere i det danske sundhedsvæsen midlertidigt ændret deres arbejdsliv- og kalender drastisk.

Læs også: Her gør sygeplejersker klar til strejke

Ligeledes skulle borgere, der på den ene eller anden måde er i kontakt med sundhedsvæsenet, forholde sig til det faktum, at deres behandling muligvis udskydes eller på anden måde bliver påvirket som følge af sygeplejerskestrejken. Den indtraf, efter den lovligt blev varslet, fordi 67 procent af sygeplejerskerne stemte nej til et mæglingsforslag. Dét forslag kom, fordi sygeplejerskerne ved en urafstemning i marts stemte nej til en ny overenskomst.

En bred utilfredshed blandt sygeplejerskerne har altså været kendt en rum tid. Det betød lørdag, at de godt 5000, der var indstillede, gik på strejke. Men selvom det kun er 10 procent på landsplan, lyder tallet for sygeplejerskerne i Hillerød Kommune, at cirka 80 procent af de 103 sygeplejersker, der er ansat i kommunen, er gået på strejke. Det oplyser ældre- og sundhedschef Hella Obel i Hillerød Kommune til Hillerød Posten.

En af dem, der strejker, er Ida Rørdam Bailey, der til dagligt er sygeplejerske i Sundhedscentret på Milnersvej. Men det er både af pligt og lyst, forklarer hun. Hun stemte nemlig i sin tid ja og var dermed ikke en del af de 67 procent.

"Jeg strejker først og fremmest, fordi jeg skal. Jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle stemme, lige til det sidste. Men jeg er frustreret, fordi vi ikke bliver anerkendt," siger hun og fortsætter:

"Jeg går fuldt ind i det og til demonstration med banner og det, der ellers hører sig til. Men jeg er skeptisk for, at det måske ikke ender med at give meget. Men det er jo det våben, vi har".

Fakta om strejken: Hillerød Kommune har 103 sygeplejersker ansat. 80 procent af disse er på strejke. Strejken omfatter både plejehjem, syge- og sundhedsplejen, rehabiliteringsafdelingen og konsulenter, ligesom der både er sygeplejersker i Hillerød Kommune og på Nordsjællands Hospital, der administrativt hører til Region Hovedstaden, der strejker. På sidstnævnte er der tale om 5 afdelinger, oplyser ældre- og sundhedschef i Hillerød Kommune Hella Obel.



Om strejken skriver Hillerød Kommune blandt andet på sin hjemmeside, at "Mens strejken er i gang, vil sygeplejerskerne kun løse livsnødvendige sygeplejefaglige opgaver samt opgaver i forbindelse med en borgers farvel til livet", og at der "Udover 1. besøg til familier med nyfødte babyer på 4.-5.dagen efter fødsel, er der indgået aftale om, at der ved dette besøg er særlig opmærksomhed på gulsot og efter faglig vurdering kan planlægges ekstra besøg indenfor 10 dage eller der kan alene vejledes om, at familierne kan søge bistand hos egen læge".

Christiansborg Samtidig er Ida Rørdam Bailey langt fra tilfreds med, at man fortsat bliver pålagt at udføre sit arbejde, mens man strejker.

Hun skal møde på arbejde en gang om ugen og samtidig være i beredskabet i tilfælde af sygdom eller andet akut behov.

"Jeg er naturligvis klar til at møde på arbejde, og vi er afklarede med, at vi har fået en plan for arbejde og beredskab, men der hersker også en vis usikkerhed i forhold til, hvor lang tid vi kan få lov at bruge den danske model. Det kan meget vel være, vi bliver presset til at møde igen, og vores opråb bliver undermineret".

Dog anerkender hun også, at der næppe findes alternativer til strejken. Og så alligevel ikke, mener Ida Rørdam Bailey:

"Så kunne man på Christiansborg tage ansvar for, at vi er lavest i lønhierarkiet, og at den danske model ikke kan løse det. Det er kujonagtigt og nemt at sige, at man ikke vil gribe ind," siger hun og uddyber:

"Borgerne har været kede af strejken, men der har været stor opbakning. Mange har faktisk været okay med, at vi gik på strejke og i den forbindelse sagt "kom ikke tilbage uden resultat". Det må jeg indrømme, at jeg havde svært ved at love dem".

Ida Rørdam Bailey og hendes kollegaer fra Sundhedshuset på Milnersvej mødtes med avisen til et foto, men torsdag klokken 10 vil de også demonstrere på Torvet. Foto: Thomas Kellermann

Forhåbning Selvom Ida Rørdam Bailey strejker, skal hun som nævnt møde én gang om ugen og holde sig klar i beredskab.

Anderledes travlere i strejkeperioden den næste halvanden uges tid er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Hillerød Kommune Nanna Kjær. Hun agerer lige nu bindeled mellem medarbejderne og ledelsen. Derfor er det også allerede et par dage siden, hun måtte aflyse sine sommerferieplaner.

"Det er alt fra mødeplaner til dialog med ledelsen til forberedelse af nødberedskab. Jeg har en anelse mere travlt end normalt," siger Nanna Kjær beskedent og tilføjer, at det jo er betingelserne som fælles tillidsrepræsentant.

"Vi har haltet bagefter meget længe. Lærere får for eksempel 3000-4000 kroner mere i grundløn. Hvis man ikke snart finder en løsning, bliver det svært at rekruttere sygeplejersker, når du har så hårde dage og ikke bliver honoreret for det," tilføjer Nanna Kjær.

Hun siger samtidig, at hun udmærket er klar over, at der findes sygeplejersker, der ikke mener, at en strejke er den rigtige måde at gribe konflikten an på.

"Det er rigtig trist, for det er et dejligt fag. Sygeplejersker elsker deres arbejde. Det er et fantastisk job, men det bliver desværre overskygget af de dårlige forhold," siger hun og fortsætter:

"Inden for sygehusvæsenet har man knoklet i forhold til corona, men man er blevet straffet mere end honoreret".

Ligeledes mener Nanna Kjær ikke, at der findes et alternativ. Heller ikke, selvom der på plejehuset Skovhuset i Hillerød for eksempel kun kommer til at være én sygeplejerske til 104 beboere.

"Det er jo ikke noget, vi ønsker, men det her er den eneste måde at vise, vi er utilfredse. Men strejken må selvfølgelig ikke koste liv, og det er også derfor, vi har lavet et nødberedskab, der blandt andet betyder, at der er nogen til terminal pleje, folk der er døende og i kompliceret medicinbehandling," siger Nanna Kjær og understreger, at nødberedskabet også omfatter en lang række andre opgaver.

På trods af den tilspidsede situation har Nanna Kjær dog en forhåbning om, at strejken kommer til at forløbe relativt gnidningsfrit:

"Alle har en mødeplan og ved, hvad de skal de næste 14 dage. Og så tager vi den derfra".

relaterede artikler

Sygeplejerskestrejke rammer de nyfødte 17. juni 2021 kl. 06:43

Strejke lammer sundhedsplejen 17. juni 2021 kl. 05:26