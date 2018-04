Cirka 40 elever fra Grønnevang Skole var mandag i svømmehallen i Hillerød, da en 9-årig dreng fra 2. klasse pludselig blev fundet livløs på bunden af bassinet. Arkivfoto

Svømmeulykke: 10-årig så kammerat ligge livløs på bunden

Hillerød - 25. april 2018 kl. 09:45 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en bare ti år gammel dreng, der under en skoletur i Hillerød Svømmehal mandag opdagede, at en 9-årig dreng lå livløs på bunden af svømmebassinet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det var en lille guttermand, der reagerede med det samme. Og ligesådan den pædagog, der sprang ud af skoene og hoppede ned i vandet og samlede ham op, siger en lettet viceskoleleder på Grønnevang Skole, Grethe Juul, dagen efter ulykken, som endte godt.

- Heldigvis reagerede alle med det samme, og han har nok lige været gået til bunds, da han blev fisket op, siger hun.

- De fisker ham op af vandet, og vores livreddere finder ud af, at der er noget galt, og løber derhen og laver livreddende førstehjælp. I løbet af ganske få øjeblikke får de drengen til at trække vejret igen, siger Carsten Larsen, direktør i Frederiksborgcenteret og Hillerød Svømmehal.

Der blev slået alarm klokken 12.55, og drengen blev kørt i ambulance med politieskorte til hospitalet, hvor lægerne kunne fortælle, at han var uden for livsfare og at han slipper uden men.

Den ni-årige dreng, som er fra Frederiksværk, går i 2. klasse i en af Grønnevang Skolens specialklasser. Cirka 40 elever på 2.-5. klassetrin er hver mandag i svømmehallen. Mandag havde eleverne svømmet nogle baner frem og tilbage, og så var der fri leg til sidst.

Det var mens, børnene legede, at den 10-årige dreng pludselig så, at den 9-årige lå nede på bunden, oplyser Grethe Juul til Frederiksborg Amts Avis.

Det står ikke klart, hvorfor drengen pludselig var livløs i vandet.

- Det ved man jo aldrig i de tilfælde, og det får man formentligt aldrig opklaret. De kan have leget i vandet, han kan have slået hovedet mod kanten, siger Carsten Larsen, som ikke kan erindre en lignende episode i svømmehallen.

- Det sker heldigvis meget sjældent. Jeg tror, der er første gang, at vi har haft et tilfælde, hvor en har været livløs i bassinet. Vi har haft andre uheld, der har været nogen, der er besvimet i omklædningsrummet, men aldrig i bassinet, siger han.

Forældrene på Grønnevang Skole blev mandag orienteret om episoden på Skoleintra, og forældre til de børn, der så ulykken og genoplivningen på nærmeste hold, blev ringet op af skolen.

- Mange af børnene var på vej ud i omklædningsrummet, da det skete, så de fleste nåede ikke at se noget. De fik bare at vide, at de skulle vente lidt med at gå ud i bussen, siger Grethe Juul.

Hun oplyser, at de børn, der så hvad der skete, har talt med en psykolog, og at personalet i klasserne er opmærksomme, hvis der kommer reaktioner fra børnene på episoden.

Den 9-årige dreng er ifølge Grethe Juul nu indlagt til observation.

- Han er stabiliseret, men han har nok fået vand i lungerne, og så er der risiko for en infektion, siger Grethe Juul, som er tilfreds med, hvordan ulykken blev håndteret.

- Alle har gjort det, som de skulle. Men det er da en chokerende oplevelse, både for de børn og voksne, der var med, og for den dreng, det er gået ud over, siger hun.