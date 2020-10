Den sigtede erkender over for DR, at han oprettede den falske profil som caster. Han samarbejder nu med politiet.Foto: DR

Send til din ven. X Artiklen: Svindler lokkede kvinder til at smide tøjet: Her er hans forklaring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svindler lokkede kvinder til at smide tøjet: Her er hans forklaring

Hillerød - 29. oktober 2020 kl. 10:04 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Flere end 25 kvinder er blevet snydt til at sende seksuelle billeder eller videoer til en mand, som over internettet og Skype udgav sig for at være caster.

Tilbage i juni skrev Frederiksborg Amts Avis, at en 33-årig mand fra Hillerød var blevet anholdt og sigtet for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Han havde ifølge Nordsjællands Politi brugt et kendt navn fra medieverdenen og har fået sine ofre til at tro, at de ved at sende intime billeder kunne komme i betragtning til roller i film og på tv.

Erkender falsk profil Sagen er netop nu blevet belyst i DR2+-serien »Den falske caster«, der kan ses på drtv, hvor DR har været i kontakt med en stribe kvinder, der alle er blevet udnyttet på samme måde.

Til DR har han sendt en lang mail med svar på en række spørgsmål, som DRs journalister har stillet ham. Han betegner i svarene sig selv som en normal person med et normalt job, der lider af en anhængighed.

- Lige hvordan ideen til at oprette en falsk profil opstår, husker jeg ikke. Men som stofmisbrugeren, der skal skaffe penge til sine stoffer, finde et ensomt sted at kunne tage sit stof osv, så er det hele processen, der bliver til en del af anhængigheden og ikke kun kicket ved at tage stoffet. Så at oprette en falsk profil har været en del af processen, som har gjort »stoffet« - i mit tilfælde succesoplevelsen, når det lykkedes, mere tilgængelig, skriver han til DR.

»Tabubelagt« Han skriver også, at da han så billederne og videoerne, som pigerne havde sendt, fik han hver gang dårlig samvittighed og slettede alt.

- Det er i virkeligheden en enorm byrde at gå ensom med en afhængighed som er så tabubelagt. Man lever på en måde et dobbeltliv. Det er ikke frygten for at blive opdaget, der er et problem - man vil jo i virkeligheden gerne opdages, så man kan få hjælp. Nej, det værste er, at man bruger så meget tid og energi på noget, som kun giver dårlig energi tilbage. Man får dårlig samvittighed, fortryder det man har gjort, samtidig med at man ikke kan lade være, skriver han og understreger, at han har forsøgt at stoppe flere gange uden held.

Han håbede i sidste ende at blive opdaget, for så ville han kunne få hjælp, forklarer han. Da politiet kom og arresterede ham, takkede han betjentene. Manden samarbejder nu med politiet og er begyndt i behandling. Han er ikke varetægtsfængslet i sagen.

Frederiksborg Amts Avis kender den sigtedes identitet og ville gerne have spurgt ham om, hvorfor han ikke selv søgte hjælp, og om han føler et ansvar for, hvad pigerne har været udsat for, men den sigtede har ikke ønsket at svare på avisens spørgsmål.

- Jeg har ingen kommentarer, skriver han i en mail til avisen.