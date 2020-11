Send til din ven. X Artiklen: Svar på debat om Værestedet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svar på debat om Værestedet

Hillerød - 02. november 2020

Debat

Der har været flere debatindlæg om brugernes bekymring om fremtiden for Værestedet i Hillerød, med den ændringer som der skal ske, hvor Værestedet bliver en del af Center for beskyttet beskæftigelse (CBB).

Der er en frygt hos brugerne for om Værestedet for mennesker med psykiske vanskeligheder bliver ved med at være et selvstændigt tilbud adskilt fra resten af CBB. Jeg kan bekræfte, at Værestedet fortsat bliver ved med at være et tilbud, som man frit kan bruge og at Værestedet fastholdes som et selvstændigt tilbud.

Omsorg og Livskraft udvalget er i gang med at afklare, hvordan vi i samarbejde med brugere, foreninger og frivillige og øvrige interesserede kan udvikle værestedet, og hvor brugernes ønske om at få et separat Værested er et centralt omdrejningspunkt for processen.

En af målsætningerne med den fremtidige udvikling af Værestedet er bl.a., at flere skal have lyst til at bruge tilbuddet, samt at Værestedet skal være "brugerne hus", hvor både nuværende og kommende brugere kan føle sig velkomne og have mulighed for at udvikle sig.

CBB forventer at ansætte en koordinator (med relevant uddannelse/erfaring) for Værestedet, som sammen med en pædagog vil varetage de grundlæggende kerneopgaver i Værestedet. Begge medarbejdere forventes ansat i november 2020. Derudover vil der blive tilknyttet øvrigt personale og peer-medarbejdere efter behov og inden for rammen.

Omdrejningspunktet i Værestedet bliver aktivitet og samvær, hvor brugere skal være med til at igangsætte aktiviteterne. Det det skal være et tilbud om at kunne tilegne sig nye færdigheder sammen med andre ligesindede og alle skal have mulighed for at være en del af et positivt fællesskab. CBB har mange års erfaring med at lave kvalificerede og spændende aktivitetsdrevne tilbud, som understøtter borgernes udvikling.

Der er taget konkrete initiativer til at imødekomme Værestedets brugeres frygt for fremtiden ved bl.a. af afholde et møde med brugerne af Værestedet, hvor brugerne har haft mulighed for at være i dialog om processen. Brugerne blev orienteret om den fremtidig proces og forsøgt betrygget i, at de bidrag, der har været i den tidligere proces, tænkes med ind i det kommende tilbud. Hvilke evt. konkrete tiltag det vil føre til ved vi ikke endnu, men vi ser som udvalg frem til arbejdet med udvikling af Værestedet.

Christina Thorholm (RV)

Formand for Udvalget for Omsorg og Livskraft