Svar fra borgmesteren beroliger ikke lejere

Beboerrepræsentationen i Horsevænget havde ved sidste byrådsmøde en række spørgsmål til byrådet om salget af Horsevænget. Et stykke tid efter mødet modtog Marianne Jellesmark på vegne af beboerrepræsentationen svar fra borgmester Kirsten Jensen. Men hendes svar beroliger ikke lejerne, siger Marianne Jellesmark til til Frederiksborg Amts Avis.

Vi bringer her nogle af spørgsmålene og svarene til lejerne.

Er Hillerød Kommune forpligtet til at genhuse lejerne, såfremt de ikke har råd til evt. kommende huslejestigninger og derfor må flytte?

Svar: Kommunen har som udgangspunkt ikke en genhusningsforpligtelse for borgere, der ikke kan betale husleje pga. en huslejestigning. Kommunen har en boligsocial forpligtelse overfor visse grupper af borgere. På Hillerød Kommunens hjemmeside kan du læse om, hvem byrådet har besluttet kan skrives op på den boligsociale venteliste: https://www.hillerod.dk/borger/bolig-byggeri-og-flytning/akut-bolignoed/

Hvordan vil Hillerød Kommune imødekomme de særlige behov flere beboere har til deres bolig mht. indretning og beliggenhed, såfremt beboerne er nødt til at flytte fra nuværende bolig?

Svar:

Hvis en borger har særlige behov i forhold til indretning af boligen pga. fysiske eller psykiske udfordringer, kan borgeren henvende sig til kommunen og søge om at blive visiteret til en bolig efter ældreboliglovgivningen. Det er også mulighed for at søge om hjælp til særlige indretninger, såfremt man har en funktionsnedsættelse.