Suzanne vil tage billeder af Hillerøds børn og unge i et helt år

Lokal fotograf vil sætte fokus på byens børn og unge ved at tage billeder af dem i et helt år

Suzanne Eghoff forventer, at hun får taget billeder af mellem 150 og 400 børn og unge fra Hillerød i løbet af det næste års tid, og hun glæder sig til at komme i gang.

”Det bliver ikke opstillede selvportrætter, jeg kommer til at tage af børnene og de unge. De har forskellig opvækst og kommer fra forskellige skoler, familier og kulturer, og billederne skal være så autentiske som overhovedet. Jeg glæder mig til at vise børnenes mangfoldigheder og små personligheder. De er jo stjernerne i vores liv med hver deres talent og drømme,” siger hun.

Helst udendørs

Rent praktisk kommer det til at foregå på den måde, at Suzanne Eghoff i løbet af det kommende år løbende vil melde ud, hvor og hvornår hun stiller sig op for at tage billeder af Hillerøds børn og unge.

Man skal melde sig til på forhånd og både forældre og børn er med til at udvælge det billede, der skal med på udstillingen til byfesten i 2022.

De fleste fotosessions vil - i det omfang det er muligt - foregå udendørs, fortæller Suzanne Eghoff.

”Jeg foretrækker udendørsbilleder, for det gør noget godt ved børn, når de er udenfor. Her er de i deres rette element og derfor mere afslappede og spontane,” fortæller hun.

Fotoprojektet, der hedder ’Byens Børn 2021/2022’, kulminerer altså med en stor udstilling af billederne til næste års byfest.

”Jeg forventer, at der bliver udstillet et sted mellem 150 og 400 billeder af Hillerøds børn og unge i alderen tre til 18 år. Udstillingen kommer til at vise ét billede af hvert barn, der er blevet fotograferet igennem året,” fortæller hun.