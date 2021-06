Madboden Etno House har fået en sur smiley og en bøde på 5000 kroner, og det vækker ærgrelse hos medejer Roman Vujic (i midten). Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Sur smiley og bøde til Etno House

Hillerød - 03. juni 2021 kl. 05:53 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Der blev uddelt syv glade smileyer til syv af i alt otte madboder, da Fødevarestyrelsen var på kontrolbesøg hos Hillerød Marked torsdag den 20. maj. Den sidste madbod, Etno House, fik ingen smiley.

Madboden fik i stedet en varsling om en bøde, og nu er smiley-dommen faldet. Etno House har fået en sur smiley og en bøde på 5000 kroner for forkert håndtering af kød og manglende sporbarhedsdokumentation.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens kontrolrapport, der kan findes på findsmiley.dk.

For varmt kød

Bøden og den sure smiley skyldes ifølge kontrolrapporten, at Etno House har transporteret hakket kød og marineret kylling til madmarkedet i en privat bil uden køl, og fødevarestyrelsen skriver, at hakkekødet blev målt til 8,5 grader ved kontrolbesøget, mens den marinerede kylling blev målt til 13,3 grader.

»Virksomheden oplyser, at de lige er ankommet til stade med beholdere med kød transporteret fra ejerens anden virksomhed, der ligger cirka 30 minutters kørsel fra stade. Virksomheden oplyser, at de normalt transporterer fødevarerne i kølekasser, men at kødet dags dato ikke er transporteret i kølekasser.

Virksomheden kasserede fersk kylling og stegte burgerbøffer under tilsynet«, står der blandt andet i Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

Det fremgår også af kontrolrapporten at Etno House ikke kunne fremvise sporbarhedsdokumentation ved kontrolbesøget.

Coronakarantæne

Den sure smiley vækker ærgrelse hos Roman Vujic, der er en af de tre ejere af Etno House.

Han fortæller, at madbodens madvarer normalt fragtes i en bil, hvor der er kølekasser, men at der på dagen for kontrolbesøget fra Fødevarestyrelsen opstod en situation kort før åbning som gjorde, at madbodens fødevarer ikke kunne fragtes som vanligt.

- Dragan, som plejer at fragte vores fødevarer, han ringede om morgenen og sagde, at han ikke kunne levere den dag, fordi han var kommet i coronakarantæne. Derfor blev jeg nødt til at fragte fødevarerne i min egen bil, siger Roman Vujic, og han fortæller også, at det er medejer Dragan Popovic, der står for virksomhedens sporbarhedsdokumentation, og at det var grunden til, at Etno House ikke kunne fremvise papirerne, da Fødevarestyrelsen var på kontrolbesøg.

- Men der er styr på det hele nu, og alt er, som det skal være her i madboden. Det var bare en virkelig uheldig dag, siger ejeren, der ærgrer sig over bøden og den sure smiley.

Af kontrolrapporten fremgår det desuden, at Fødevarestyrelsen kommer på to opfølgende kontrolbesøg hos madboden Etno House.