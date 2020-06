Modelfoto Foto: Charoen Dokkularb/Colourbox

Sur smiley: Kendt café opbevarede råt oksekød ved 15 grader

Hillerød - 23. juni 2020 kl. 13:45 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tunsalaten var over 14 grader varm, det rå oksekød i strimler over 12 grader og en grov kartoffelmos over 16 grader, da Fødevarestyrelsen den 10. juni var på besøg på Café Vivaldi i Hillerød.

De udstak en eddikesur smiley og en bøde på 10.000 kroner til caféen som konsekvens.

De nævnte fødevarer og flere andre blev opbevaret i et alt for varmt kølerum. Her blev temperaturen målt til knap 16 grader, hvilket displayet udenfor kølerummet også viste.

Thomas Munkholm fra Vivaldis hovedkontor ærgrer sig over sagen. Han forklarer, at medarbejderne fandt ud af, kølerummet var defekt, da de mødte ind om formiddagen, og at de tilkaldte en tekniker, der ankom, mens Fødevarestyrelsens kontrolbesøg var i gang.

- Det er rigtig skidt. Vores kølerum går i stykker, og det opdager vi så, da vi åbner caféen. Så det er rigtig træls, når den slags sker og det falder sammen, siger han.

Café Vivaldi målte herefter temperaturen på alle fødevarer fra kølerummet. Dem under 10 grader blev grundigt vurderet og flyttet til Vivaldis køleskab i bygningen på Torvet, hvis de var ok. Alle fødevarer varmere end 10 grader blev med det samme kasseret, forklarer Thomas Munkholm.

Fødevarestyrelsen havde ikke andre anmærkninger.