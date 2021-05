Uddeler Thomas Schaldemose og Lars Christensen, der er formand for Ullerød Brugsforening, glæder sig til at komme i gang med udvidelsen af SuperBrugsen i Ullerød. Foto: Martin Warming

Supermarked udvider for 11. gang: - Nu får vi plads til det, kunderne efterspørger

SuperBrugsen i Ullerød gør klar til endnu en udvidelse. Det er den 11. udvidelse, siden butikken åbnede i 1906

Hillerød - 13. maj 2021 kl. 06:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Det er lidt af en drøm, der er på vej til at gå i opfyldelse for Thomas Schaldemose, der er uddeler i SuperBrugsen i Ullerød.

Efter sommerferien går håndværkere nemlig i gang med en længe planlagt udvidelse af det lokale supermarked på Frederiksværksgade. Butikken skal bygges om og ud, så der blandt andet bliver plads til eget bageri, en café og en blomster- og planteafdeling.

Men det er ikke kun Thomas Schaldemose, der har set frem til udvidelsen, der har været på tegnebrættet siden 2016.

"Vi spørger jævnligt tilfældigt udvalgte kunder og medlemmer, hvilke behov og ønsker de har, og noget af det, der er gået igen i de tilbagemeldinger, vi har fået igennem årene, er ønsket om, at vi får vores eget bageri," fortæller Thomas Schaldemose.

SuperBrugsen i Ullerød har allerede en bagerafdeling, men den bager ikke sit eget brød eller konditorvarer, men det kommer den altså til efter udvidelsen. Også slagterafdelingen og delikatessen får mere plads, og der kommer en café og blomster- og planteafdeling i butikken.

Torvet inddrages Efter udvidelsen vil kunderne få knap 500 kvadratmeter mere at boltre sig på.

"Vi får plads til de ekstra kvadratmeter ved at inddrage det meste af torvet foran butikken og en del af vores varegård. Hele udvidelsen er på 1.100 kvadratmeter, men det er inklusiv den plads, vi skal bruge til vores eget bageri og den ekstra plads til slagterafdelingen og delikatessen. Selve salgsarealet bliver udvidet med cirka 500 kvadratmeter," fortæller Thomas Schaldemose.

Torvet foran butikken, der altså bliver inddraget i forbindelse med udvidelsen, bliver i dag brugt til forskellige sociale arrangementer. Det er blandt andet her, ungerne slår katten af tønden til fastelavn, og det er også her, juletræet plejer at stå.

"Det er endnu ikke helt afklaret, hvor juletræet skal stå, men vi skal nok finde en god plads til det. Måske bliver der stadig plads til det foran butikken. Det er i hvert meget vigtigt for os, at vi stadig er et samlingssted for sociale arrangementer," lyder det fra Thomas Schaldemose.

Torvet foran supermarkedet bliver inddraget, når SuperBrugsen i Ullerød udvider med blandt andet eget bageri og en blomster- og planteafdeling.

Et samlingssted Med udvidelsen vil SuperBrugsen i endnu højere grad end i dag blive det naturlige samlingssted i Ullerød-byen, håber Thomas Schaldemose.

"Der er jo ikke så mange andre steder her i vestbyen, hvor man kan gå hen og drikke en kop kaffe, men nu får vi også en mindre café. Det er planen, at vi blandt andet skal have en bogbytte-reol i cafeen. Derudover får vi også et område i butikken, som de lokale foreninger kan låne kvit og frit, hvis de eksempelvis skal sælge lodder eller søger nye medlemmer," siger han.

"I dag har vi ikke plads til alle de varegrupper, som kunderne efterspørger, men det får vi med udvidelsen, og det betyder, at man kan klare de fleste af sine indkøb under samme tag. Vi får blandt en afdeling, hvor man kan købe blomster og planter hele året, og det er også noget af det, vores kunder har efterspurgt. Vi får også sund to go-mad, som man kan tage med sig og spise med det samme, og derudover får slagterafdelingen mere plads, så vi får mulighed for at lave endnu flere hjemmelavet produkter," tilføjer brugsuddeleren.

SuperBrugsen i Ullerød åbnede i 1906, og ifølge Thomas Schaldemose er det den 11. udvidelse af supermarkedet, der starter efter sommerferien.

SuperBrugsen får også en mindre café.

Søger nye medarbejdere Håndværkerne går i gang omkring den 1. september, og hvis alt går efter planen, er ud- og ombygningen færdig i august 2022.

"Vi holder åbent under hele udvidelsen. Det kan godt være, at der er nogle enkelte dage eller timer, hvor der vil være enkelte områder, der er spærret af eller lukket, men det vil kun være i kort tid ad gangen. Vi glæder os meget til at få realiseret de tanker og drømme, vi har gået med i snart seks år, og vi håber selvfølgelig også, at vores kunder og medlemmer bliver glade for den nye butik," siger Thomas Schaldemose, der i øvrigt er på jagt efter nye medarbejdere.

"Vi får brug for cirka ti nye medarbejdere, når udvidelsen er færdig, så hvis man kan se sig selv i eksempelvis vores blomsterafdeling, nye bageri eller delikatessen, så er man meget velkommen til at sende os en ansøgning, Vi er altid på udkig efter dygtige medarbejdere, der kan gøre en forskel for vores kunder," siger han.

