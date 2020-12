Se billedserie En supercykelsti mellem Lynge og Hillerød må vente. Politikerne i Hillerød Kommune vil hellere bruge pengene på cykelstier nternt i kommunen.Foto:Allan Nørregaard

Supercykelsti må vente: Lokale stier kommer først

Hillerød - 04. december 2020 kl. 10:24 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Det skal ikke gå ud over arbejdet med de lokale cykelstier i Hillerød, at en supercykelsti mellem Lynge og Hillerød nu er på tegnebrættet. Sådan lyder det fra politikerne i Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, der har haft supercykelstien oppe at vende på udvalgets sidste møde. Gennem hele året har udvalget arbejdet på at identificere huller i cykelstinettet i Hillerød, og politikerne er altså ikke klar til at kaste det arbejde på gulvet for at prioritere en supercykelsti som anslås at koste 27 millioner kroner for Hillerøds del.

- Vi kan ikke se, at vi skal nedprioritere de her »missing links« i cykelstinettet for at opprioritere en supercykelsti. Vi synes, det er et godt projekt, men vi har ikke pengene, og vi vil ikke nedprioritere de andre ting. De andre huller står først på det kommunale budget, siger Dan Riise, der er formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget.

Supercykelstien er et samarbejde mellem Allerød og Hillerød kommuner, og mens Allerød Kommune har fået lov af sine politikere til at søge penge fra en cykelpulje, så de kan være klar til at sætte spaden i jorden i 2022, trækker Hillerøds politikere lidt i håndbremsen.

- Vi svarer Allerød, at vi synes, det er et positivt projekt, og vi vil gerne arbejde videre med det, men det kræver, at der kommer en pulje, man kan søge i forbindelse med det. Vi har bestemt ikke lagt projektet i graven, men vi har heller ikke økonomi til bare at køre derudaf. Det kommer an på, om der kommer puljer, man kan søge.

Forvaltningen i Hillerød Kommune anbefaler ikke, at man søger penge fra en pulje før tidligst i 2022. Hvis en ansøgning fra Hillerød Kommune imødekommes af en statslig cykelpulje, kan Hillerød Kommune få bragt udgifterne til supercykelstien væsentligt ned.

