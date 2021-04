Super sæsonstart for Hillerødkører

Rally med klassiske biler handler ikke om topfart, men om at kunne holde en gennemsnitshastighed på op til 50 kilometer i timen mest præcist, og det er rallykøreren Per Vilslev fra Hillerød en af landets bedste til.

I årets første løb til danmarksmesterskabet, CC - Cars Classic på Nordfyn i weekenden 24.-25. april, blev han nr. to i Expertklassen, som har de dygtigste deltagere, og til NEZ-mesterskabet, som omfatter hele Norden og de baltiske lande, blev han ligeledes nr. 2 - kun otte tiendedele af et sekund efter vinderne i et løb over 210 kilometer.