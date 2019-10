Se billedserie Sune Watts kan opleves i den kommende sæson af DR-programmet Danmarks bedste portrætmaler. Her ses han i færd med at portrættere tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten og nuværende generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt Nielsen, under optagelserne til programmet. Pressefoto

Sune skal male på tv: Alle fortjener et godt portræt

Hillerød - 26. oktober 2019
Af Anna Törnqvist Jensen

Står det til kunstner Sune Watts, skal det være slut med hvide vægge i de små hjem. Vi skulle i stedet meget hellere få hængt portrætter af os selv op på stuevæggen, mener han.

- Alle fortjener et smukt portræt. Nu hvor folk har færre cd-reoler og sådan noget på væggen, skulle man hellere få malet et rigtig fedt portræt og hænge det op på væggen, siger Sune Watts, der ikke ser portrætkunsten som en usund dyrkelse af sig selv.

- Jeg synes sådan set bare, det er en hyldest til en person, vi godt kan lide. Vi skal videre fra, at det er selvforherligende. Vi ærer bare en person, vi godt kan lide, med et fint billede, siger han.

Male på tv Sune Watts kan opleves i den kommende sæson af Danmarks bedste portrætmaler, som ruller over skærmen fra november. Her skal deltagerne på fire timer male et portræt af en kendt dansker. Det var en anderledes udfordring for kunstneren, der er uddannet tegner og har levet af at tegne, siden han var 16 år.

- Det er meget spændende at blive optaget til tv. Det er lidt af en sport. Kamerafolkene er gode til at filme sådan, at de ikke filmer hinanden, men der er i virkeligheden ret presset at stå der og skulle male et fint portræt af en kendt person. Selve malearbejdet er koncentrationsarbejde, så der er det ikke godt med for meget virak omkring. Man går hele tiden frem og tilbage for at få lærredet på afstand, og det er svært, når der er andre, men det var meget festligt, fortæller Sune Watts, som er glad for at medvirke i programmet.

- Jeg synes, det er rigtig dejligt, at kunsten gennem sådan et positivt program, der er godt skruet sammen, når ud i stuerne til folk, så folk selv kan danne deres egen mening om, hvad de kan lide og ikke lide. Det gør kunsten mindre farlig og mindre elitær, siger han.

Klassisk smuk Når Sune Watts skal portrættere et menneske, sørger han altid for at komme bag facaden. Og det gøres oftest lettest ved at gøre noget overraskende.

- Jeg elsker portrætter, fordi der er så utrolig meget i et menneskes ansigt. Vi er alle sammen mestre i at aflæse hinandens udtryk, og vi kan godt se, om en af vores bekendte er specielt glad eller specielt ked af det. Vi kan se de mest subtile detaljer i hinandens ansigter, og det er sjovt at arbejde med. Man skal finde personligheden, det er det, der gør et godt portræt, siger Sune Watts og fortsætter:

- Et godt fif er at overraske den, man skal male. Man kan f.eks. få vedkommende til at stå på ét ben. Så krakelerer facaden, de griner, og vi ser mere af personen frem for den facade, vi alle sammen møder fremmede med.

Og hos Sune Watts får ingen klovnenæser eller lignende, for Sune Watts fokuserer på det smukke i hver enkelt menneske.

- Jeg kan godt lide smukke ting, og min stil er klassisk og smuk. Jeg er ikke bange for, at det, jeg laver, er kønt. Jeg synes stadig, man kan have masser af indhold, selvom noget er æstetisk. Det gør det ikke trivielt, siger maleren, som løfter sløret for, at man kan forvente sig mange forskellige stilarter i det kommende DR-program.

- Det er en sjov udfordring at være med i programmet, og jeg er ikke bleg for at konkurrere. Niveauet er rigtig højt, og folk kommer med meget forskellige stilarter, siger han.