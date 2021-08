Sundhedsplejerskerne i Hillerød strejker, og det gør ondt på sundhedsplejerskerne, der brænder for at hjælpe mænd og kvinder i forældreskabet. Foto: Kenn Thomsen

Sundhedsplejersker er bekymret under strejken: - Det er med tungt hjerte, man går ud ad døren

Hillerød - 16. august 2021

Når nybagte forældre kommer hjem fra hospitalet med deres baby, går der ikke længe, før sundhedsplejersken kommer på besøg. Og efter det besøg følger flere besøg, hvor forældre kan få hjælp og vejledning til alt fra ammeteknik og søvnmønstre og til forældrenes trivsel, samtaler om fødslen og søskendeforhold.

Men sådan er det ikke i øjeblikket.

I knap to måneder har sundhedsplejerskerne i Hillerød Kommune strejket i forbindelse med den igangværende sygeplejerskekonflikt.

Det betyder, at nybagte forældre får et enkelt besøg på 4.-5. dagen efter fødslen. Hvis sundhedsplejersken vurderer, at der er behov, kan der planlægges et nyt besøg inden for 10 dage. Derudover vil enkelte sårbare familier fortsat have tilknyttet sundhedsplejerske med ugentligt besøg, indtil barnet er tre måneder.

Og det er hårdt for sundhedsplejerskerne, at de ikke kan give den normale vejledning og støtte, som de plejer.

- Normalt følger vi jo op med besøg kort efter hinanden i starten. Det er med meget tungt hjerte, at man går ud ad døren og ved, at der er en masse vejledning, man gerne vil give forældrene, fordi vi ikke kommer igen, men som de ikke kan rumme, fordi de også lige skal lande. Her ville vi jo normalt gemme information til senere møder, men vi kommer jo ikke igen, siger Winnie Gruby, der er sundhedsplejerske i Hillerød Vest.

Hun mener, at der er grænser for, hvad man kan google sig til. Det gælder f.eks. ammeteknik.

Har mange spørgsmål Mette Smedegaard, der er sundhedsplejersker i Hillerød Øst, er enig.

- Vi har både vejledning, som vi vil give dem, og vi vil også gerne lytte. Og det er svært at nå, når vi kun har en times tid. Min oplevelse er, at de har rigtig mange spørgsmål, fordi de jo kun har det ene besøg, siger hun.

Hun savner det bånd, der opstår til familierne.

- Vi kommer ud og møder nye familier hver gang i øjeblikket. Normalt, når vi er på arbejde, har vi kendt familierne over noget tid. Hver gang, du går ind ad en dør nu, går du ind til en ny familie, siger hun.

Bekymret for konsekvens Både hun og Winnie Gruby er bekymret for, hvad konsekvenserne er, når forældrene ikke får støtten. Normalt screener sundhedsplejersken både mor og far for fødselsdepression efter otte uger. I yderste konsekvens bliver der nu heller ikke opdaget omsorgssvigt eller alvorlig mistrivsel i et hjem.

- Det er vores bekymring i stor grad. At man kan gå ud fra et besøg, og så kan tingene være meget forandret 14 dage efter. Vi skal henvise til, at forældrene skal gå til egen læge. Men den snak om, hvordan de har det, som vi normalt sætter tid af til, har de ikke hos egen læge. Vi er sikre på, at der kommer flere fødselsdepressioner., som vi kommer til at se, når vi er tilbage. Det er i hvert fald vores bekymring, siger Mette Smedegaard.

Winnie Groby har flere gange haft lyst til at gå hen til forældre med barnevogne på gaden og spørge, hvordan de har det.

- Det er næsten ikke til at holde ud at tænke på, at vi ikke kan støtte dem i forældreskabet. Det er få gange i livet, at de står i den store omvæltning det er at få et barn, og det er der, vi gerne vil støtte dem for at hjælpe dem. Det er med blødende hjerte, at vi ikke kan komme, men det er i en større sags tjeneste, siger Winnie Gruby.