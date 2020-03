Bedst som Sundhedscentret var blevet opført i 2016, blev der talt om, at pladsen var for trang. Nu fem år inden, at en til- og ombygning af centret forventes at stå færdig, må centret foretage en akut udvidelse.Foto: Allan Nørregaard

Sundhedscenter skal hasteudvides

Flere patienter og dårligt arbejdsmiljø har lagt pres på Sundhedscentret på Milnersvej, der nu må foretage en akut udvidelse.

Hillerød - 10. marts 2020 kl. 05:46 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mere travlt på Sundhedscentrets gange, end der hidtil har været. Og det har fået Omsorgs- og Livskraftsudvalget til at foreslå en midlertidig udvidelse af centret.

Planen har indtil nu været, at udvidelsen af Sundhedscentret skulle stå færdig i 2025, men nu ønsker kommunens politikere altså at leje nogle midlertidige lokaler af Frederiksborg Centret frem til den egentlige udvidelse. Beslutter økonomiudvalget og byrådet at bevilge ressourcerne til at leje lokalerne, skal de allerede tages i brug i næste måned.

- Der er simpelthen et øget aktivitetsbehov, og derfor er der brug for flere lokaler. Det er nogle faciliteter, vi vil få, når det er bygget færdigt, men der er jo nogle år til, siger Christina Thorholm (R), der er formand for Omsorg- og Livskraftudvalget.

Det sker blandt andet som følge af, at regeringen sidste år gennemførte en sundhedsrefom, der har gjort, at endnu flere sundhedsopgaver skal løses i kommunerne. Kommunerne varetager desuden mere specialiserede opgaver end hidtil, forklarer Christina Thorholm.

Lokalerne, som Sundhedscentret ønsker at leje af FrederiksborgCentret, udgør tilsammen 200 kvadratmeter, der skal bruges til personalemøder, plads til kommunens interne vikarbureau og samtaler og aktiviteter for de borgere, der benytter centret.

Flere terminale patienter Der er flere årsager til, at der er opstået et akut behov for mere plads for Sundhedscentret. En af dem er, at der generelt er flere patienter, og at det er patienter med større behov, fortæller Christina Thorholm.

- Vi kan helt klart mærke, at der er et større pres på Sundhedscentret. Både i forhold til antallet af indlæggelser, men også på typen af opgaver. Vi har eksempelvis flere terminale patienter, der dør på centret. Det giver en særlig belastning, fordi de kræver en mere intensiv behandling, siger hun og uddyber.

- Faktisk er det både terminale patienter, og patienter der af andre årsager har så intensive behov, at de ikke kan opholde sig derhjemme. Det er altså patienter, der har brug for såkaldte vagter, som er personale, der yder én til én-behandling. Det er også en stor udgift og noget, der gør, at vi har behov for mere plads, siger Christina Thorholm.

Men der er også mange fordele ved, at omsorgsopgaverne udøves i Sundhedscentret, forklarer hun.

- Da vi planlagde udvidelsen, vurderede vi, at det kan være billigere at varetage omsorgsopgaverne hos de, der har behov for meget hjælp, i centret, frem at komme på mange daglige besøg. Så det handler om økonomi, men det handler også om tryghed og kvalitet. Det er jo fantastisk, at vi har et sundhedscenter, hvor personalet er så dygtige, at de kan gøre den indsats, men derfor har vi også behov for mere plads, siger hun.

Forbedre arbejdsmiljøet I 2018 modtog Hillerød Kommune et påbud fra Arbejdstilsynet, efter at de havde været på uanmeldt besøg i Sundhedscentret. Her konstanterede de blandt andet, at der var generende og unødig støj i husets storrumskontorer og ved skærmarbejdspladserne. Og derfor skal udvidelsen også give mere plads til Sundhedscentrets ansatte.

- Påbuddet fra Arbejdstilsynet har også gjort, at vi i samme ombæring gerne vil skabe mere plads til personalet, så de har bedre faciliteter til at afholde møder, og så de kan sidde i fred og ro og forberede sig. Det er positivt, at de nu får nogle bedre arbejdsvilkår. Det betyder meget, at de kan komme mere forberedte ud til patienterne, og det er væsentligt, at de har et godt arbejdsmiljø, siger Christina Thorholm.

Der er indgået en aftale med FrederiksborgCentret om mulighed for et midlertidigt lejemål af lokalerne fra den 1. april og frem til foråret 2025, hvor ombygningen af Sundhedscentret forventes at stå færdigt. Lejen og driften af det midlertidige lejemål vil frem til 2025 koste i omegnen af 1,3 millioner kroner i alt, der skal findes i budgettet for ombygningen af Sundhedscentret, som der er afsat 46 millioner kroner til i denne budgetperiode.