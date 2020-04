Der bliver nu indkøbt fjernsyn til stuerne på Hillerøds sundhedscenter. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Sundhedscenter får nye fjernsyn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sundhedscenter får nye fjernsyn

30 fjernsyn til stuerne skal gøre coronakrisen lidt mindre trist på Sundhedscentret.

Hillerød - 12. april 2020 kl. 07:10 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronapandemien får nu Hillerød Kommune til at købe fjernsyn til de 30 stuer i Sundhedscentret. I dag er der fjernsyn i et fællesrum, men coronakrisen betyder, at patienterne nu er isolerede på deres stuer, og ikke kan gå ind i fællesrummet og se tv.

- Nogen af de mennesker vi har liggende, ligger der op til tre uger. Det er mange uger at kigge op i loftet, siger Christina Thorholm (R), formand for omsorgs og livskraftsudvalget, som har fundet pengene til de 30 fjernsyn, der skal købes ind.

Det er en borger, der har gjort politikerne opmærksomme på, at der mangler noget at se på, på stuerne.

- Vi fik en henvendelse fra en borger, som fortalte os, at de er meget belastende, at man ikke kan komme ud i fællesrummene og se fjernsyn. Det er vigtigt at der er en aktivitetsmulighed nu her, hvor vi har de ekstra restriktioner.

Restriktionerne på sundhedscenteret under coronapandemien afhænger af, hvilke symptomer, den enkelte patient har.

- Men uanset symptomer skal de holde afstand ligesom os andre, og det er begrænset, hvor mange der kan sidde sammen i fællesrummene, siger hun.

Penge er fundet fra ubrugte midler fra ekstrapenge til de ældre fra staten.

Hillerød Kommune fik i 2019 4,26 millioner kroner fra staten til bedre bemanding på ældreområdet, og 8,8 millioner kroner fra puljen til mere værdig ældrepleje. Regnskaber for 2019 viser, at der er penge til overs fra begge puljer. Det drejer sig om 240.000 kroner fra den bedre bemanding, og det skyldes, at kommunens private leverandør af hjemmepleje Altiden ikke har kunnet bruge alle de midler, der var afsat til flere medarbejdere.

Hele 825.000 kroner er til overs fra pengeposen til mere værdig ældrepleje, penge det var planlagt at bruge på blandt andet et internt vikarbureau, plejehjemslæger og ekstra rengøring.

Bruges pengene ikke, skal de betales tilbage til Sundheds- og Ældreministeriet, og det var derfor en opgave til politikerne i Omsorgs og livskraftudvalget ved deres seneste møde, at beslutte, hvad pengene skal bruges til.

Den første plan var at bruge pengene at dække noget underskud fra sidste år, men det kan man ikke vælge at gøre

- Derfor var vi enige om at købe fjernsyn til stuerne, så man kan se lidt fjernsyn, mens man ligger der, siger Christina Thorholm

Der bliver også penge til ekstra aktiviteter på plejecentrene og implementering af Hillerød Kommunes nye vikarkorps på ældreområdet.

Sagen skal til høring i ældrerådet inden den besluttes endeligt.