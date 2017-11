Se billedserie Professionsbachelor i human ernæring, Vibeke Lund, har haft firmaet Sukkersheriffen i 12 år. Foto: Allan Nørregaard

Sukkersherif anbefaler diktatur over for medarbejdere

Hillerød - 27. november 2017 kl. 05:49 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal man have kortuddannede og ufaglærte mænd til at tage imod et sundhedstilbud, skal chefen ikke spørge dem på demokratisk vis, om de vil deltage. Tværtimod. Det viser sundhedsprojekt fra Sukkersheriffen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Godt nok insisterer Sukkersheriffen Vibeke Lund på frivillighed i selve indsatsen, når det gælder om at få mandlige faglærte og ufaglærte til at indtage en sundere livsstil. Men når det indledningsvis kommer til at præsentere tilbuddet for medarbejderne, så er det ikke noget, chefen på demokratisk vis forinden skal spørge medarbejderne om.

Sådan lyder en af de foreløbige erfaringer fra ernæringsekspert Vibeke Lund, der med sit Hillerød-firma Sukkersheriffen de sidste knap to år har arbejdet med sit projekt »Hvis din krop var en Ferrari«. Her har seks virksomheder og omkring 200 medarbejdere deltaget i projektet, der skal forbedre kortuddannede og ufaglærte mænds sundhedstilstand. Projektet er støttet af sundhedsministeriet med 1,2 millioner kroner og skal ende med en hvidbog med anbefalinger, som skal afleveres til ministeriet i starten af det nye år.

- Mange chefer siger, at de ikke vil presse noget ned over medarbejderne, men det er en gammel myte, det er ikke sådan, man arbejder med sundhed mere, siger Vibeke Lund.

Hun uddyber:

- Myten er, at virksomhedslederne tror, medarbejderne bliver sure og fornærmede. Det er fordi, folk tror, det handler om, at de skal tabe sig. Det skal handle om noget, alle gerne vil have: At arbejde hen imod alt det gode: God energi, krudt i kanonen efter fyraften, at være den bedste version af sig selv, sådan en man godt gider at være gift med.

Hendes erfaring er, at medarbejderne generelt gerne vil være med, men ikke på forhånd ved det, og derfor skal chefer på diktatorisk vis beslutte at købe en sundhedsindsats, uden at spørge medarbejderne inden, om de vil deltage.

- De skal for Guds skyld ikke gå ud at være demokratiske chefer. Det lyder så åndssvagt, at man er nødt til at give dem en gave, de ikke vidste, at de ønskede sig, men det er sådan, det er, siger Vibeke Lund og tilføjer:

- Hvis chefen lægger noget frem på demokratisk vis og siger: Hvad så drenge, lyder det her sjovt, så nærmest råber de i munden på hinanden, at de hellere vil have pengene, eller en større julegave. De kan slet ikke forestille sig, at det vil bide på dem.

Men det vil det, viser projektet. Når Sukkersheriffen først har overbevist dem ved det første møde, engagerer hun mændene med humor, personlige målinger af deres sundhedstilstand og direkte råd til, hvordan de kan forbedre den.

Følgende virksomheder har deltaget: Era Biler i Hillerød, Elgiganten i Hillerød, CC Plast i Hillerød, Kemp & Lauritzen i Hillerød, Metro Therm i Helsinge og MSL Medical i Helsinge.