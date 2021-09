Succesforfatter klar med roman nummer tre

Men giver det mening at gøre den forlængede sorg til en psykiatrisk diagnose, og hvor langt er vi mennesker egentlig klar til at gå for at undgå smerten ved at miste, spørger Anne Cathrine Bomann med bogen.

Pille mod sorg

I romanen har et dansk medicinalfirma udviklet verdens første pille mod sorg, men en psykologiprofessor får mistanke om, at nogen har manipuleret med data for at skjule en foruroligende bivirkning. Han allierer sig med to studerende og sammen prøver de at komme til bunds i, hvad der egentlig er på spil, før medicinen bliver tilgængeligt for hele den danske befolkning.