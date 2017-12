Der mangler stadig pynt, viser Peter Bennet. Arrangørerne af den gratis jul efterlyser julepynt til bordene, duge, servietter, lys, pynt til træerne og julestemningen. Desuden mangler der indhold i børnenes slikposter. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Succes med anderledes jul Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Succes med anderledes jul

Hillerød - 20. december 2017 kl. 04:00 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arrangørerne af en alternativ, fælles jul i Hillerød har mødt så stor interesse, at de har fordoblet deltagerantallet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der er behov for et anderledes fællesskab juleaften, lyder det.

Planen var, at der skulle være plads til, at 50 mennesker kunne deltage i en gratis, anderledes juleaften. Den skulle både være for folk, der ikke har noget sted at holde jul, og for folk, der gerne vil holde en anderledes juleaften. Men interessen var større end forventet, og med en række sponsorer og samarbejdspartnere er det nu lykkedes for DGI Nordsjælland og Street-Lab i Hillerød at skabe en gratis juleaften med mad, juletræer og julegaver for knap 100 børn og voksne.

- Det viser sig, at der er noget af et behov for et anderledes fællesskab om juleaften, siger initiativtager Peter Bennet, der er udviklingskonsulent i DGI Nordsjælland.

Han har nu måttet lukke for yderligere tilmeldinger. Han vurderer, at de kunne have fået endnu flere med, hvis de var kommet i gang tidligere.

Om de mange tilmeldte siger han:

- Det er et bredt spektrum af mennesker. Det er den enlige mor, som ikke har børnene og ikke har det store netværk. Det er enlige mødre, der synes, det er ensomt at sidde derhjemme, asylansøgere og helt almindelige mennesker, som ikke er ensomme, men bare synes det er sjovt at holde en anden type jul.

Temaet for aftenen er mangfoldighed, og derfor vil gæsterne udover dansk julemad også blive præsenteret for mad fra Syrien og Afrika.

Peter Bennet håber, at arrangementet kan udvikle sig til en tradition.