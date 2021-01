Det er Kenneth Steiner, der står bag Facebook-gruppen 'Venskaber i Hillerød'. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Succes med Facebook-gruppe: Kenneth har fået mennesker til at mødes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Succes med Facebook-gruppe: Kenneth har fået mennesker til at mødes

Gennem sin facebookgruppe 'Venskaber i Hillerød' har Kenneth Steiner forbundet folk. Han har sikret mange godt gåture og hyggelige snakke

Hillerød - 16. januar 2021 kl. 06:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

En kvinde har spurgt om der er nogle, der har lyst til at gå en tur i Slotsparken i dag, og snart vælter det ind med kommentarer i høflige toner.

Mange ærgrer sig over, at de skal på arbejde eller af andre årsager ikke kan være med. Et par timer senere tikker en opdatering ind i kommentarsporet, der afslører, at det dog alligevel lykkedes at samle en lille flok til turen, der både var superhyggelig, og som tilmed endte ud i en kop varm chokolade på en af byens cafeer.

Det er i facebook-gruppen 'Venskaber i Hillerød', at denne tråd og masser af lignende spindes og forbinder mennesker, der ikke allerede er forbundet. Forener sociale behov og sætter frø til nye venskaber.

Det fungerer langt bedre, end Kenneth Steiner overhovedet havde turde at håbe på, da han i midten af september oprettede gruppen med formålet om at skabe en platform for fællesskaber.

"Jeg havde egentlig tænkt, at der måske ville være 50-100 medlemmer af gruppen, men der er jo mange flere, der har haft lyst til at være med. Hver uge kommer der flere og flere til. Folk er så aktive og gode til at skrive og reagere på hinandens opslag, så jeg er meget tilfreds," fortæller han og afslører, at selv borgmester Kirsten Jensen har skrevet tak for, at han oprettede gruppen.

"Jeg synes, at det viser, at der er brug for sådan en platform her, hvor folk kan mødes og få deres sociale behov opfyldt".

At mangle en kammerat Kenneth ved selv, hvor vigtigt det er at være en del af noget større. Omgås mennesker og tage del i et fællesskab. Kigger han tilbage på sit eget liv, spotter han flere perioder, hvor han har oplevet at være alene - mangle en rigtig god kammerat. Det har typisk været i forbindelse med endte forhold. Hvor den så varme tosomhed var blevet afløst af et stort tomrum.

"Da jeg var ung, brugte jeg det meste af min tid på at studere, og det var ikke altid, at jeg kunne løfte et socialt liv ved siden af. Når et af mine forhold ikke holdt, kunne jeg mærke, hvordan jeg var alene," siger han.

Det var allerede dengang, at han fik øjnene op for, hvor vigtige fællesskaber er. Hvor vigtigt det er at omgås andre, have nogle at tale med og opleve ting sammen med, og det blev endnu klarere gennem hans arbejde som psykolog. Her mødte han mange andre, der havde det ligesom ham, og han spottede et stort potentiale.

"Der er så mange, som mangler venner at dele interesser med. Drikke en kop kaffe og snakke eller til at gå ture med. Så jeg tænkte, hvorfor ikke udnytte det og skabe et sted, hvor folk kan få kontakt til hinanden," fortæller han.

En gruppe for alle I midten september oprettede han så gruppen 'Venskaber i Hillerød', og siden er medlemstallet skudt i vejret, og en masse hyggelige stunder er det blevet til. Ifølge den statistik, som Kenneth selv kan trække ud af Facebook, kan han se, at der er et overtal af kvinder i gruppen, mens de fleste er i alderen 45 til 64 år, men han understreger, at gruppen er for alle, der har lyst til at lære nye mennesker at kende.

"Alle må være med. Jeg kan se, at vi ikke har så mange af de unge i aldersgrupperne 18-24-årige og 25 til 34-årige, men dem, vi har, er aktive. Det ville være fint, hvis der kom endnu flere ind," siger han og henviser til, at jo flere medlemmer der bliver i gruppen, desto større er muligheden for at kunne lave spontane aftaler.

Der har før været en, der har spurgt, om nogle ville med en tur i byen, hvor antallet af henvendelser måske var lidt begrænsede, da antallet af unge er mindre.

Ugentlig opdatering "For mig kan gruppen ikke blive for stor, så længe folk er aktive og holder en god tone. Det er bare godt, at der er mange med forskellige interesser," nævner han.

Som administrator på siden har Kenneth lavet et opslag om ugen, hvor han fortæller lidt om hvilke gode initiativer, der er blevet taget i ugens løb, ligesom han oplyser det nuværende medlemstal. Han skriver desuden ud på andre facebookportaler for gøre opmærksom på gruppen. Det arbejde vil han med tiden udfase, så han er så usynlig i gruppen som overhovedet muligt.

For ham er gruppen nemlig ikke til for hans skyld, men for alle borgerne i Hillerød, og det vil han gerne have, at folk fornemmer.

"Det her er ikke et eller andet, jeg har gjort for at få opmærksomheden. Det er noget, jeg har gjort, fordi jeg virkelig tror på, at det kan være en hjælp for nogen. Derfor er tanken, at jeg på sigt trækker mig stille og roligt tilbage," siger han.

Tusind medlemmer Spørger man Kenneth, hvad han håber på, fremtiden bringer for den nye venskabsgruppe, svarer han, at han håber, at folk bliver ved med at være aktive og søde over for hinanden.

Før i tiden havde han i sjov sagt, at det var at have tusind medlemmer efterfulgt af et grin, fordi han havde tænkt, at det var helt urealistisk, men det gør han ikke længere. I dag er 998 medlemmer af 'Venskaber i Hillerød'.

"Det går så hurtigt med medlemstallet, og det er jo fantastisk," siger han.

relaterede artikler

Skuddrab får debatten om at lukke rockerborg til at blusse op igen 07. januar 2021 kl. 15:31

Se billederne: Året der gik i Hillerød 31. december 2020 kl. 05:35