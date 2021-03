Den megen omtale af byggeriet Hammerholt Enge på grunden, hvor Papiruld Danmark ligger, har gjort medarbejderne usikre, men tirsdag gav Jesper Lorentzen fra Frederiksborg Gruppen virksomheden en orientering, hvoraf det fremgik, at der kommer til at gå nogle år, før der eventuelt kommer byggeri på stedet. Det var virksomheden og de ansatte glade for, fortæller teknisk direktør og grundlægger Claus Skov. Foto: Kenn Thomsen

Succes-fabrikken Papiruld føler sig overset i debat om boligbyggeri

Men det undrer teknisk direktør og grundlægger af Papiruld Danmark Claus Skov, at virksomheden omtales, som om den ikke er en sprudlende levende forrening, men i stedet et dødt sted.

På et ekstraordinært møde 6. marts besluttede byrådet i Hillerød, at tilbyde Frederiksborg Gruppen at lave et forslag til byggeri på den erhvervsgrund, hvor Papiruld Danmark ligger og har ligget i 30 år.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her