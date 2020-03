Jazz i Rosenhaven tiltrækker hundredevis af mennesker til Hillerød. Nu er programmet for sjette sæson klar. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Styrket hold er klar til ny omgang Jazz i Rosenhaven

Hillerød - 11. marts 2020 kl. 10:36 Af Camilla Bjørkman Aagaard

De seneste fem år har tre frivillige, Stig Deichmann, Søren Wiberg og Gert Christiansen, stået for de succesfulde Jazz i Rosenhaven-koncerter, der sommeren over trækker hundredvis af mennesker til det centrale Hillerød og Restaurant Rib Houses rosenhave.

I år har de tre fået selskab af tre nye, så gruppen nu består af seks mand med Stig Deichmann og Søren Wiberg i spidsen som styregruppe. Aage Rønde er arkitekt og har i mange år drevet tegnestue i byen. Mange kender ham også fra Hillerød Slotsfestival og som formand for Støberihallen. Ole Hjulgaard fra Græsted er pensioneret militærmand med stor erfaring inden for administration og personaleledelse, mens Peter Jacob Larsen fra Hillerød driver Black Star Booking og er en succesfuld koncertarrangør blandt andet i Støberihallen.

- Vi søgte sidste år efter flere frivillige, fordi vi gerne ville have delt opgaverne lidt ud. Vi har været vant til at klare alle opgaverne selv, så det bliver en spændende proces at få nye med, siger Stig Deichmann.

Glædelige gensyn

Den nye gruppe er nu klar med årets program for Jazz i Rosenhaven, der starter den 13. juni og løber hver lørdag fra klokken 11-14 indtil den 15. august. Flere af navnene er gengangere, og jazz-elskere kan glæde sig til blandt andet at høre A Tribute to Papa Bue, Doc Houlind med Gregg Stafford, Max Lagers New Orleans Stompers, mens Peoria Jazzband fra Sverige er et nyt navn på programmet.

- Når vi sætter programmet sammen, og vi udskifter nogen, så skal de være bedre. Og i øjeblikket findes de ikke bedre end dem, vi har med. Publikum vil faktisk også gerne høre det samme, og mange af orkestrene har deres helt faste tilhængere, siger Søren Wiberg, der er stolt af årets program.

- Vi startede de første år med orkestre fra hylde to, men nu er vi kommet op på hylde et. Vi er kendte og anerkendte for det setup, vi har, og orkestrene vil meget gerne spille hos os. Vi anser programmet for at være fuldt på højde med sidste års, siger Søren Wiberg med henvisning til, at sidste års program var særligt, fordi Jazz i Rosenhaven fejrede fem års jubilæum.

Som noget nyt er det ikke Kesser og Carlsberg Brass Band, der starter og slutter sæsonen, som det plejer at være. Arrangørerne har ønsket at prøve noget nyt, så derfor vil det var et Street Parade Band, der den 13. juli og 15. august vil spiller op i Rosenhaven og i gågaderne.