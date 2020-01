De studerende vil have Skovskolen til mere aktivt at gøre noget for at forbedre klimaet. Foto: Allan Nørregaard

Studerende kræver klimahandling fra Skovskolen

De studerende på Skovskolen vil klædes bedre på til at være med til at løse klimaproblemerne, når de er færdiguddannede.

Hillerød - 24. januar 2020

En gruppe studerende på Skovskolen havde i sidste uge arrangeret en klimadag for de studerende og ansatte på Skovskolen, hvor de satte fokus på klimadebatten, og hvad Skovskolen og de studerende selv kan gøre.

Her var der oplæg og debat med en række forskere og repræsentanter fra universiteter og miljø- og naturorganisationer.

Under debatten stod det hurtigt klart, at flere elever føler sig dårligt klædt på til at bidrage til løsninger, når de er færdiguddannede.

- For mig at se, når vi kigger på forskningen, så lader det til, at det kommer til at forandre sig meget drastisk i de kommende år. Det er de år, jeg kigger ind i, og hvis forskerne eller politikerne vil vide noget dybdegående om natur, så har jeg ikke meget at bidrage med. Når jeg tænker over, hvad vi skal kunne, så vil det naturlige svar være at være med til at formidle omstillingen. Det kan jeg ikke, hvis jeg kun bliver uddannet til at være en god formidler. Der er behov for, at jeg bliver klædt på til at foreslå nogle løsninger, sagde en ung kvinde, der læser til natur- og kulturformidler.

Skole vil gå i dialog Thomas Færgeman, forstander på Skovskolen, der er en del af Københavns Universitet, er klar til at gå i dialog med de studerende.

- Natur- og kulturformidleruddannelsen er svær, fordi vi vil så meget med jer på tre år. Vi har en proces, hvor vi skal snakke om udbuddet af uddannelsen og diskutere udviklingen af uddannelsen. Jeg vil gerne invitere jer ind for at lave uddannelsen bedre, sagde han, hvortil den unge kvindelige studerende svarede:

- Men tiden går, og jeg bruger mine SU-klip. Jeg kan ikke vente, og klimaet kan heller ikke.

Vivian Kvist Johannsen, paneldeltager og seniorforsker ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, beroligede de studerende.

- Løsningerne vil også udvikle sig, efter I er færdige med uddannelserne. Hvis jeres mål er at bidrage til omstillingen, så skal I læse op på noget og gøre det forståeligt for andre. Det er centralt i jeres formidleruddannelse, sagde Vivian Kvist Johannsen.

Nora Skjernaa Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening bakkede op.

- I skal ikke være så bange for at lære noget af det, som vi har bygget på hidtid. Man skal vide, hvor vi kommer fra, for at vide, hvor vi skal hen, sagde hun.

Bør tage mere ansvar Flere elever efterlyste også mere handling og ansvar fra Skovskolens side i klimakampen. Skovskolens kollegium er bygget i træ, og der er solceller på skolens maskinlade. Men der er stadig kød i kantinen, og der mangler affaldssortering på Skovskolens eget kollegium, sagde flere elever under debatten.

Men det er faktisk noget, som Skovskolen allerede er opmærksom på, fortalte forstanderen.

- Det er noget, som vi har dialog om i medarbejderkredsen, og vi er i fuld sving med en bæredygtighedsstrategi på fakultetsniveau. Vi har et kæmpe ønske om at komme til at leve mere klimavenligt på kollegiet, sagde Thomas Færgeman og fortsatte:

- Instituttet har været tilbagelænet indtil nu, men det har ændret sig. I stemmer med fødderne, og universitetet har set, at hvis vi bare er en flok gamle mænd, der ikke følger med, så går I til Aalborg Universitet i stedet. Det næste problem er så, at et universitet er en del af et politisk styret samfund. Vi bor til leje i statens bygninger, og staten har ikke lyst til at gå ind og lave den isolering og de klimaforbedringer, så vi er begrænset i forhold til at handle, men vi kan måske se på nogle delmål, sluttede Thomas Færgemann.