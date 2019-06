Studenter kørte afsted: Fantastisk og vemodigt

- Det er fantastisk, og jeg kunne ikke have ønsket mig en meget bedre afslutning. Jeg sluttede af med et 12-tal i AT, og uden for ventede min familie og mine venner. Men jeg er faktisk også ret ked af det. Det har været fantastisk at gå på gymnasiet, og jeg vil savne det, sagde Signe Van der Keur, der ved translokationen i sin tale opfordrede sine medstudenter til at holde kontakten. Derudover huskede hun dem på, at det er okay at tage sig god tid, og at ting går galt.