Studenter-huer fejret i en coronatid

45 elever fra handelsskolen i Hillerød færdiggjorde deres uddannelse under helt særlige corona-omstændigheder

EUX-eleverne, som tager en studenterekesamen, nåede at være til eksamen i skriftlig dansk og skriftlig og mundtlig engelsk, som alt sammen blev afholdt inden jul. Alle øvrige eksaminer blev aflyst.

Deres erhvervsområdeprojekt, en større opgave, som eleverne havde skrevet i november, skulle have været deres afsluttende eksamen. Den blev også aflyst, og eleverne blev bedømt på baggrund af deres skriftlige arbejde.

Ikke snydt for fejring

Selvom omstændighederne ikke indbyder til den sædvanlige fest og translokation, skulle eleverne ikke snydes for at fejre deres huer og eksamensbeviser. Derfor var eleverne inviteret op på skolen på Trollesmindealle, hvor de fik udleveret eksamensbevis, karakter for deres erhvervsområdeprojekt og fik hue på.