Dimissionen bliver lidt anderledes for Hillerøds kommende studenter på handelsskolen og teknisk gymnasium. I stedet for en traditionel dimission, planlægger uddannelsesinstitutionen UNord nemlig en drive-in dimission. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Studenter får dimissionstale i bilradioen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Studenter får dimissionstale i bilradioen

Hillerød - 25. maj 2020 kl. 05:32 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt trækker dimissionen på HHX og HTX i Hillerød hundredvis af elever og forældre til. Men UNord har efterhånden opgivet troen på, at forsamlingsforbuddet bliver lempet så meget, at en traditionel afslutningsfest kan finde sted. Derfor er uddannelsesinstitutionen gået i tænkeboks og er nu i fuld gang med at planlægge en anderledes form for dimissionsfest.

- Vi vil holde en drive-in dimission i Hillerød. Vi synes, det er synd for vores studenter, at der ikke er en afslutning for dem, og derfor har vi fået lov til at låne rådhusets parkeringsplads, hvor vi vil stille storskærm op, og der vil være taler og underholdning. Idéen er så, at hver student kommer i en bil med sin familie, og så bliver det hele sendt ud over FM-radioen, fortæller René Van Laer, direktør på UNord.

Og eleverne skal på intet tidspunkt forlade bilerne.

- Vi har talt om, at eleverne får stukket deres eksamensbeviser ind gennem vinduerne, så de ikke skal ud af bilerne, siger han.

René Van Laer understreger, at skolerne vil forsøge at gøre det så festligt som overhovedet muligt for eleverne.

- Det kan ikke gøre det ud for en traditionel dimission, men det er bedre end ingenting. Selvfølgelig er det skidesynd for studenterne. Vi håber også, at de kan komme ud og køre i vogn, men desværre tror jeg ikke rigtig på det på nuværende tidspunkt, og så er vi nødt til at finde ud af, hvad vi så kan gøre for at fejre dem. Og det kan vi gøre på denne her måde, siger René Van Laer og tilføjer:

- Det kan være, det ender med, at eleverne kan huske det meget bedre.

UNord er i fuld gang med at indhente alle de tilladelser, der skal bruges, og konceptet for drive-in dimissionen bliver en tro kopi af noget, Hillerød kender.

- Det bliver ligesom at være i en drive-in biograf eller til et af de drive-in arrangementer, der har været med stand up og lignende, siger René Van Laer.

Det er kun handelsgymnasiet og det tekniske gymnasium i Hillerød, der foreløbig planlægger en drive-in dimission. Ifølge René Van Laer bliver det måske også konceptet, når UNords erhvervsskoleelever dimitterer, men der er ikke lige så mange studenter. På UNords andre afdelinger i Helsingør og Lyngby vil man afvikle dimissionen på en anden måde.

- Der vil man tage dem ind klassevis, hvis vi til den tid må være 30 samlet, fortæller René Van Laer.

Også de afsluttende eksaminer bliver formentlig lidt anderledes, end eleverne har prøvet før. UNord afventer stadig Undervisningsministeriets retningslinjer på området, men lige nu er planen at lægge en papirdug på det grønne eksamensbord.

- Lige nu er afstandskravet minimeret til en meter, og så kan eleven godt sidde ved et bord, og lærer og censor et stykke væk ved et andet bord, ved en mundtlig eksamen. Så må vi gøre det sådan, at vi sørger for sprit på bordene, og at vi har en papirdug på bordet, som bliver udskiftet mellem hver elev, siger René Van Laer og tilføjer:

- Det kan da godt være, vi skal lægge os i selen for at finde en grøn papirdug.

Selvom han ærgrer sig på elevernes vegne over, at de ikke kommer til at opleve den traditionelle fejring, tror han også, at en drive-in dimission kan udgøre en god erstatning.

- Jeg synes faktisk, det er enormt sjovt at prøve det andet her, og alle vil stadig være samlet ét sted og være sammen med den årgang, man er uddannet sammen med. Og så må man dytte i stedet for at råbe hurra, siger René Van Laer.