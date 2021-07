Sygeplejerskerne var fredag på gaden i Hillerød for at gøre opmærksom på, at de ønsker mere i løn og bedre arbejdsforhold. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Strejkende sygeplejersker: Kampen er enormt opslidende

Sygeplejerskerne, som strejker i Hillerød Kommune, oplever, at presset på dem vokser enormt, fortæller fællestillidsrepræsentant

Hillerød - 14. juli 2021 kl. 17:37 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Efter mere end tre ugers strejke kan sygeplejerskerne i Hillerød Kommune virkelig mærke, at det er hårdt at være i konflikt.

Det fortæller Nanna Kjær, som er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Hillerød Kommune:

"Sygeplejerskerne er megapressede. Det tager meget på dem psykisk, og mange har det rigtig skidt og giver udtryk for, at de bare håber, det snart er overstået. For det er hårdt at være i konflikt. Det betyder blandt andet, at mange ikke kan holde den ferie, de havde set frem til at komme på med deres kære. "Vi har jo lige været igennem en coronatid, hvor mange har oplevet at få frataget deres ferie eller fridage, og så kan de ikke heller ikke nu komme på den ferie, de havde set frem til for at samle kræfter til efteråret. Nogle har grædt her om morgenen, hvor det er så hårdt," siger Nanna Kjær.

Må kalde flere ind I Hillerød Kommune har både Sundhedsplejen, plejehjem, Rehabiliteringsafdelingen på sundhedscentret, Hjemmesygeplejen og mange flere siden 19. juni været udtaget til strejken. Imens sikrer et nødberedskab, at livsvigtige, uopsættelige opgaver fortsat løses.

Især i Hjemmesygeplejen mærker sygeplejerskerne presset efter uger med strejke. Her er ansat 30 sygeplejersker, og der er normalt omkring 12 på arbejde af gangen. Men adskillige opgaver bliver altså her under strejken henvist til de praktiserende læger.

"Nu er der gået et stykke tid, og i starten var der nogle ting, som godt kunne sættes på standby - men presset er vokset koloenormt hen over de sidste uger for at få flere sygeplejerskebesøg hos borgerne. Nødberedskabet har bestået af to sygeplejersker i dagvagt, men de sidste dage (før i fredags, 9. juli, red.) har vi måttet kalde flere ind, så der har været fire på arbejde i stedet for to. Det kan handle om uopsættelige og akutte sår, som skal behandles, og terminale patienter skal sygeplejerskerne også ud til. Vi har læger, der henvender sig, og vi vil jo ikke have borgere, som bliver dårligere. Så vi mærker virkelig et pres nu," siger Nanna Kjær.

Der er ingen af sygeplejerskerne, som bare kan holde fri og slappe af under strejken - som nogen måske kunne tro. Der er blandt andet arrangementer, de skal deltage i, og mange er i beredskab til at blive kaldt ind når som helst. I sygeplejeafdelingen er der et beredskab på fire sygeplejersker, som kan blive kaldt ind ved sygdom og lignende, og som skal stå klar til at rykke ud med en halv times varsel. Det er også hårdt ikke at vide, hvornår man kan blive kaldt ind:

"Det er opslidende, og der ligger et kæmpe pres på dem," siger Nanna Kjær.

Kan ikke tage elever Også de tre uddannelseskonsulenter i Hillerød Kommune er udtaget til strejken, og det kan får store konsekvenser for kommunen, mener Nanna Kjær. For konsulenterne tager sig af sygeplejerske- og social- og sundhedsassistenteleverne, som altså nu er sat på standby.

"De social- og sundhedsassistentelever, der skulle være startet i august, kan for eksempel ikke starte, for kommunen kan ikke tilbyde en elevpraktikperiode. Det betyder, at de må søge til andre kommuner, og vi vil stå og mangle dem her i kommunen. Mange af dem, som uddanner sig her, vil også blive her efter deres uddannelse, og da det er svært både at rekruttere og fastholde, er det et stort problem, at de må søge andre steder hen," siger hun.

Nanna Kjær frygter, at strejken kommer til at vare længe endnu, og i skrivende stund er der ingen pile, der peger i retning af, at parter går i forhandlinger igen lige med det samme.

"Det er virkelig hårdt for sygeplejerskerne, at det varer så lang tid. Hvis de bare kunne se en deadline forude og vidste, hvornår det stopper, så ville det være lettere at være i. Men personligt tror jeg, vi må indstille os på en langvarig konflikt".

Mangler opmærksomhed Sommerferien er i forvejen en stille periode i sundhedsvæsnet, hvor man mange steder drosler ned, og samtidig har sygeplejerskerne skullet kæmpe med EM og Tour De France om opmærksomheden.

"Ledere og politikere er jo også taget på sommerferie, og vi skal virkelig kæmpe for at gøre os bare lidt synlige. Vi håber på, der snart sker noget, men jeg frygter, at strejken skal have endnu større konsekvenser, før det rigtigt sker," siger Nanna Kjær.

Dårlige forhold Hun håber, at borgerne vil forstå, at det ikke kun handler om sygeplejerskernes lønforhold:

"Det handler om så mange ting - om faget og arbejdsforholdene. Jeg hører om studerende, som hopper fra sygeplejestudiet, når de oplever, hvordan arbejdsforholdene er. Jeg mener, lønnen er alt for dårlig, men det handler også om, at der er et alt for stort arbejdspres for sygeplejerskerne. De har dårlig nok tid til at spise eller gå på toilettet. Det er fuldstændig urimelige vilkår, som mange arbejder under. Så det her handler både om dårlig løn og om, at man ikke kan udnytte sit fulde faglige potentiale med det pres, der ligger på dem i hverdagen," siger hun og understreger, at sygeplejerskerne håber, at konflikten stopper - hellere i dag end i morgen:

"Der er virkelig ingen, der ønsker at være i konflikt, men det er det eneste redskab, vi har," siger Nanna Kjær.

Det er i alt omkring 5.000 sygeplejersker, som har strejket over hele landet de seneste uger. Mandag varslede Dansk Sygeplejeråd, at strejken skal udvides og omfatte yderligere 702 sygeplejersker i regionerne fra 10. august.

