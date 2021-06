Et par hundrede sygeplejersker mødtes til demonstration på Torvet i Hillerød torsdag formiddag. Foto: Kenn Thomsen

Strejkende sygeplejersker: - Det handler også om patienternes sikkerhed

Sygeplejerskerne strejker ikke kun for bedre løn- og arbejdsforhold - det handler også om patienternes sikkerhed, mener en sygeplejerske

Hillerød - 24. juni 2021 kl. 15:30 Af Martin Warming

Et par hundrede sygeplejersker, der var udstyret med bannere og skilte, hvor der blandt andet stod 'Vi er mere værd' og 'Slut med løn efter køn' på, mødtes torsdag formiddag klokken 10 til en demonstration på Torvet i Hillerød. Sygeplejerskerne er - kort fortalt - godt og grundigt trætte af deres løn- og arbejdsforhold.

Et flertal af sygeplejerskerne stemte for nylig nej til den overenskomstaftale, som Dansk Sygeplejeråd havde forhandlet sig frem til med Danske Regioner, og det har resulteret i en landsdækkende strejke, der også har ramt Hillerød Kommune, hvor 92 ud af 115 sygeplejersker, der er ansat i kommunen, er blevet udtaget til at deltage i strejken.

Se flere billeder fra demonstrationen på Torvet her Også sygeplejersker på hospitalet i Hillerød er omfattet at strejken, og én af dem, der ikke kan passe sit arbejde i øjeblikket på grund af strejken, er Cammilla Lilja.

"Det er egentlig ikke så sjovt. Jeg har jo valgt at være sygeplejersker, fordi jeg gerne vil hjælpe folk, og så er det selvfølgelig meget trist, når vi ikke er der for patienterne, fordi vi strejker. Det er ikke særlig rart," siger hun.

Camilla Lilja (til venstre) og Frida Van Jaarsfeldt arbejder til daglig som sygeplejersker på gynækologisk afdeling på hospitalet i Hillerød. Foto: Martin Warming

For patienternes skyld Camilla Liljas kollega Frida Van Jaarsveldt mener, at det også er for patienternes skyld, at sygeplejerskerne strejker.

"Det går jo også ud over patienterne til hverdag, fordi vi er presset og ikke har den tid til dem, som vi burde have. Jeg føler virkelig, at vi kæmper for bedre forhold for både sygeplejersker og patienter," siger hun.

Camilla Lilja og Frida Van Jaarsveldt arbejder begge på gynækologisk afdeling på hospitalet i Hillerød, og her mærker sygeplejerskerne i stigende grad også et øget arbejdspres, mener de.

"Jeg har ikke altid tid til at spise min frokost, og nogle gange må jeg nøjes med at spise en bolle, mens jeg sidder og dokumenterer klokken 23.15, selvom jeg har haft fri siden klokken 23. Jeg føler ofte, at jeg ikke når det, jeg egentlig gerne vil, og at jeg ikke har tid til at yde den sygepleje, som mine patienter et eller andet sted har krav på. Det er frustrerende at gå hjem fra arbejde med den følelse," siger Camilla Lilja.

"Man føler sig utilstrækkelig. Man ved jo godt, hvordan det burde gøres, men tiden er der bare ikke. Det er utilfredsstillende for alle," tilføjer Frida Van Jaarsveldt.

Og så handler det i bund og grund også om patienternes sikkerhed, mener Camilla Lilja.

"Der er selvfølgelig også risikoen for, at man overser et eller andet, fordi man har for travlt. Problemet er jo, at hvis der sker fejl, så kan det have alvorlige konsekvenser for patienterne," siger hun.

Bliver ked af det Winnie Gruby og Bente Søndergaard, der begge arbejder som sundhedsplejersker i Hillerød Kommune, bakker også op om strejken, men de har det også svært ved ikke at kunne yde den optimale hjælp til eksempelvis nybagte forældre i øjeblikket.

"Jeg har det rigtig, rigtig skidt med det. Jeg var på arbejde i nødberedskabet i mandags, hvor jeg var ude og besøge nogle familier, der lige er kommet hjem med deres nyfødte babyer, og de var rigtig kede af det, fordi de ikke kan få amningen til at fungere. Normalt ville jeg jo tilbyde at komme tilbage efter et par dage og følge op, men det kan jeg ikke i øjeblikket på grund af strejken. Det er vores fornemmeste opgave at støtte og vejlede nybagte forældre, og jeg bliver virkelig ked af det, når vi ikke kan gøre det optimalt," siger Winnie Gruby.

"Jeg synes også, at det er rigtig svært. Det er jo ikke dem (borgerne, red.), det handler om. Det handler om noget helt andet, som de i virkeligheden ikke har noget med at gøre, og nu svigter vi dem. Men vi bliver nødt til at have nogle bedre løn- og arbejdsforhold for sygeplejersker," siger Bente Søndergaard.

Sygeplejerskerne Winnie Gruby (til venstre) og Bente Søndergaard er begge ansat i sundhedsplejen i Hillerød Kommune. Foto: Martin Warming

