Strejken rammer hårdt: Nybagte mødre savner sundhedsplejersken

Hillerød - 16. august 2021

Inden for de seneste otte uger er Anine, Caroline, Simone og Sofie blevet mødre til fire små piger.

Men udover et besøg på en times tid på fjerde eller femte dagen efter fødslen har de unge kvinder ikke set noget til deres sundhedsplejerske. De har heller ikke fået nogen mødregruppe, for sundhedsplejerskerne i Hillerød Kommune er udtaget til strejke i forbindelse med sygeplejerskernes konflikt, og det betyder, at kun enkelte udvalgte sårbare familier får besøg ugentligt i barnets tre første måneder.

De fire kvinder, der nu sidder i stuen i Simones parcelhus på kanten af Selskov, kender ikke hinanden i forvejen. Frederiksborg Amts Avis har samlet dem for at høre, hvordan det er at være nybagt mor på barsel uden mulighed for at få hjælp af sundhedsplejersken til alt det, der kan opstå i de første måneder af et lille barns liv.

- Jeg savner sundhedsplejersken meget. Jeg er førstegangs mor, og jeg kan jo se, at hun trives, men man mangler den at spørge til råds. Man kan godt ringe til ens mor, men det er jo mange år siden, hun har haft små børn, siger Caroline Thirstrup Simpson.

- Jeg har faktisk ringet til min mor mange gange, siger Simone, der er førstegangs mor, med et grin.

Caroline fortsætter:

- Det har jeg også. Og til mine søskende, for de har også store børn. Men jeg mangler den sparring, hvor man lige får bekræftet, at det man gør, er godt nok, siger hun.

Mangler gode guldkorn Anine Birkebæk Ulver, der for tre uger siden fødte sit andet barn, er enig.

- Selvom jeg er anden gangs mor, savner jeg sundhedsplejersken helt vildt. Hun kom med så mange råd, som jeg slet ikke vidste, jeg havde brug for, til den første. Jeg kunne egentlig godt bruge, at hun kommer og kigger. Jeg kan huske, at hun introducerede kogtvandsklude, og det havde jeg aldrig hørt om. Det var guldkorn at få ind fra højre. Sådan noget savner jeg virkelig, men også det med vægten. At få den tjekket. Jeg har mere ro med det anden gang, men jeg synes, det er rart lige at få et flueben ved den, siger Anine.

Hun var i forvejen i systemet, og derfor var hun blevet tildelt et besøg af sundhedsplejersken inden fødslen. Hun undrer sig over, at det ikke er nok til, at man får ekstra besøg efter fødslen.

- Det hedder tidlig indsats, og på trods af det, kan vi ikke få et eneste ekstra besøg, kun ved mistanke om omsorgssvigt, siger hun.

Hun ærgrer sig især, fordi sundhedsplejersken ved samtalen inden fødslen havde rigtig mange gode råd, som Anine gerne ville snakke med hende om nu. Blandt andet om større søskende.

- Det var blandt andet noget med at lave et »hellested« til lillesøster, hvor hun kunne få lov at ligge i fred, uden at storesøster må pille ved hende, eller hvor meget storesøster skulle være hjemme og i børnehave den første tid for at føle sig inkluderet. Hvad de typiske reaktioner er på sådan en ny søskende, og hvad man skal være opmærksom på. Min veninde med to børn har haft samme sundhedsplejerske, og hun fortalte, at hun også er rigtig god at snakke med, når det er hårdt at være forældre, og at hun er god, når parforholdet er udfordret på grund af søvnløse nætter og andre udfordringer med børnene, fortæller Anine.

Har betalt for hjælp Sofie Rytter Kramer er den mest erfarne i gruppen med nu tre børn. Hun havde egentlig ikke regnet med, at det ville blive et problem at mangle sundhedsplejersken, men det er det alligevel blevet.

- Jeg havde mange ammeproblemer i starten, og der ville jeg gerne have hentet noget hjælp hos hende. Der måtte jeg betale for en privat ammevejleder. Jeg har ikke haft ammeproblemer med de andre børn. Ammevejlederen kom og vejede hende og gav alle de råd, som sundhedsplejersken normalt gør, så vi kunne få ro og få vished om, at det hele fungerede. Den støtte, jeg manglede fra sundhedsplejersken, fik jeg så fra hende. Men det er træls, at man ikke har sundhedsplejersken, som man lige kan skrive til med de små ting, siger hun.

Sofie var så påvirket af, at amningen ikke fungerede, at hendes mand tog kontakt til den ledende sundhedsplejerske i kommunen.

- Min mand ringede og sagde, at vi blev nødt til at gøre noget, fordi jeg sad derhjemme og græd. Svaret var, at jeg skulle gå til min læge, men vi vidste jo udmærket godt, at lægen ikke vil kunne hjælpe en med ammeteknikker, og det var også derfor, vi endte med at bruge en ammevejleder, siger Sofie.

Under strejken skal forældrene i stedet kontakte egen læge, hvis de er bekymret, men mødrene giver alle udtryk for, at det kan være svært selv at vurdere, hvornår noget er alvorligt nok til at kontakte lægen.

For at holde en smule øje med deres børns vægt har de unge kvinder været kreative. En bagagevægt, en køkkenvægt med et spækbræt og en kurv oven på, eller en simpel Margrethe skål på en køkkenvægt. Der er mange måder et barn kan blive vejet på.

Ting kan blive overset Normalt kommer sundhedsplejersken ud efter otte uger og screener forældrene for fødselsdepression. Og netop det aspekt er noget, der bekymrer i gruppen.

- Der er jo mange af dem, der bliver hjulpet med fødselsdepressioner, der bliver opdaget på det tidspunkt. Og hvad så nu?, siger Caroline.

For Caroline var det utrygt i starten af mangle sundhedsplejersken, og samme følelse har Simone, der stadig prøver at finde ud af, hvorfor hendes datter græder meget.

- Du kan google dig frem til meget, men det er ikke det samme som at få besøg. I starten var det utrygt, men nu er det mere virkelig irriterende og dyrt. Fordi man søger så meget information og prøver forskellige ting. Vi har været hos to ammevejledere, en osteopat, fået klippet tungebånd, og så skal vi måske også prøve en kiropraktor til sidst, fordi der altså er et eller andet. Måske er det noget refluks, måske er det noget med vakuum. Men igen - vi gætter og gætter, siger hun.

Man bliver desperat Sofie nikker:

- Man bliver jo desperat, så man prøver bare alle mulige ting af. Der mangler man den, der kommer ud og vejleder og bekræfter en i, at man gør det rigtige. Det er jo utrygt. Man vil jo gerne, at ens barn trives, siger Sofie.

Simone fortsætter:

- Jeg er meget optimistisk omkring det, så jeg tænkte meget længe, at det nok bare var os, der ikke kunne klare det, og at det nok var os, der var lidt svagere end andre forældre, fordi vi ikke kunne håndtere søvnmangel. Men okay, det er ikke normalt, at man skal græde sig igennem alle sine måltider.

- Der havde sundhedsplejersken og mødregruppen været en hjælp, indskyder Caroline.

- Ja helt klart. Nu kan jeg høre fra jer, at I har nemme børn, så er vores ikke nemt, siger Simone.

Sofie er enig.

- Det er det fede ved en mødregruppe. Man har de samme problemer på samme tid. Og så er det også mega hyggeligt.

Men mødregrupper bliver ikke oprettet i øjeblikket på grund af strejken.

- Jeg har tilmeldt mig barnevognstræning i Slotshaven og noget efterfødselstræning hos Salto. Så kommer man lidt ud i stedet for bare at sidde derhjemme og blive skør, siger Sofie.

For Anine, der er tilflytter, ville det betyde meget at få en mødregruppe.

- Det ville have været kæmpe stort for mig, som også uden for barsel går hjemme, at få et netværk i byen med nogen, der har børn i samme alder, for så har man en del mere til fælles, siger hun.

Strejke rammer forkert Selvom mødrene savner sundhedsplejersken, har de forståelse for strejken. Men den rammer forkert, mener Caroline.

- Jeg synes, de har gjort det på et forkert tidspunkt og måden, det bliver gjort på, er også forkert. At der er nybagte mødre, der bliver tabt på gulvet. Der kan ske rigtig mange ting og omsorgssvigt, der ikke bliver set, og forældre med depressioner og skæve børn. Jeg har forståelse for det, men jeg tror ikke, de får noget ud af det, siger hun.