Strejke lammer sundhedsplejen

- Man kan sige sig selv, at med kun en sundhedsplejeske, hvor der plejer at være 12-13 på arbejde, er der skåret fuldstændigt ind til benet. Det er kun de helt uopsættelige ting, der skal gøres. Mange vil skulle kontakte hospitalet eller deres egen læge, hvis de oplever problemer, siger Nanna Kjær, fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Hillerød Kommune.

- Det mener vi, at vi gør på den her måde ved at ramme de patienter, der er i sektorovergangene, siger hun.

- Man ved, at når folk selv skal søge hjælp, er der nogen, der ikke gør det. De kan måske ikke selv vurdere, at de har brug for hjælp, eller synes, det er svært at opsøge hjælpen. Der kan et aftalt besøg af sundhedsplejersken betyde ret meget. Der vil være nogen, der ikke får den hjælp, de skal bruge, siger Ditte Aagaard, som vurderer, at eksempelvis flere nyfødte vil skulle genindlægges under og efter strejken.