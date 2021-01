Mandag begyndte nedpakningen af Street Lab, der indtil nu har lejet sig ind i Frikirken Alives lokaler på Milnersvej 44. Foto: Allan Nørregaard

Street Lab pakker ned: - Nu glæder vi os til den nye multihal

Mandag begyndte Street Lab at pille de mange konstellationer ned fra lokalet på Milnersvej. Lokalet er opsagt fra 1. februar

Hillerød - 27. januar 2021

Egentlig skulle Street Lab først være ude af lokalerne på Milnersvej 44, der ejes af Frikirken Alive, når kontrakten udløber 1. marts i år. Men på grund af coronanedlukningen har foreningen valgt at opsige lejekontrakten én måned før, og derfor startede nedpakningen allerede mandag morgen.

"Vi er begyndt at pakke sammen nu. Der er ingen grund til at have lokalet, når vi alligevel ikke må samles og bruge det. Derfor har vi valgt at opsige det fra 1. februar i stedet," lyder det fra Søren Lerche, der er daglig leder af Street Lab.

Ungdomskulturhuset Mens håndværkerne er i gang med at pille de større installationer ned, så er der ved at blive gjort klart i det nye midlertidige lokale i Ungdomskulturhuset beliggende lige ved FIF og graffiti-væggen. Her vil foreningen holde til indtil den nye multihal skal stå færdig - forhåbentlig i løbet af sommeren.

"Det er et noget mindre lokale, vi rykker over i nu, end det vi er vant til, og derfor er der selvfølgelig mange aktiviteter, vi ikke har plads til. Vi glæder os rigtig meget til, at vi forhåbentligt kan rykke ind i den nye multihal til sommer," fortæller Søren Lerche.

Håber på snart at åbne Selvom de nye lokale er mindre, så slår Street Lab igen dørene op for alle de unge, så snart coronasituationen tillader det. Her vil der som sædvanligt blive arrangeret fællesspisninger og sociale begivenheder, mens de unge også her kommer til at være med til at sætte deres præg på omgivelserne.

"Når vi åbner op igen, så kommer vi til at bygge nye fede ting. Der er flere af de unge, der allerede nu taler om, at det kunne være fedt at male et stort Street Lab-skilt på det øverste stykke af graffiti-væggen, hvor der ikke rigtig er malet endnu. Andre taler om den her skaterbowl, som koster hundredetusind, og som vi lige skal finde penge til først," siger Søren Lerche, og henviser til en rund skaterrampe, der minder om formen på en vulkan.

Søren Lerche glæder sig rigtig meget til, at Street Lab forhåbentligt kan rykke ind i den nye multihal til sommer. Foto: Allan Nørregaard

Et glædeligt gensyn Udover at se frem til den nye multihal, glæder Søren Lerche sig umådeligt meget til at se alle de unge igen. Det har nemlig været både trist og tomt at tage afsked med Milnersvej 44 uden dem.

"Det har været enormt trist under den her nedlukning.. især lige nu hvor vi er ved at pille det hele ned, så jeg glæder mig så meget til, at vi kan komme i gang igen", siger han.

Under denne nedlukning har Søren Lerche sammen med resten af holdet bag Street Lab brugt tiden på at søge penge til den nye multihal. Her er drømmen at indsamle 16 millioner kroner. Det vil nemlig gøre det muligt at bygge drømmemultihallen, der skal rumme skaterfaciliteter, café, foreningsliv, mødelokaler, lektiecafé og meget andet.

I 2020 lykkedes det Street Lab at indsamle syv millioner kroner, og dermed kunne arbejdet begynde. Den nye multihal skal bygges af containere, og med den konstruktion er det muligt nemt at bygge videre på projektet i takt med, at foreningen opnår flere fonds- og sponsormidler.

