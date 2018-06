Street-Lab fortsætter i lokalerne lidt endnu

Onsdag havde Street-Lab talt med formanden fra frikirken, som ejer Street-Labs lokaler. Og der var gode nyheder at hente. Street-Lab kan fortsat blive ved med at bruge lokalerne gratis frem til 1. september. I mellemtiden håber de på at kunne finde en løsning på de økonomiske udfordringer, skriver Søren Lerche i et opslag i Street-Labs Facebookgruppe.

Samtidig benytter han lejligheden til at takke for hjælp og støtte: »Vi vil bruge anledningen til at takke frikirken Martin Lorenzen og efterskolen Alterna Ruben Holmgreen Falk og Frank F. Christiansen for at hjælpe Hillerød med at huse Street-Lab gennem de sidste 1,5 år. I gør en enorm forskel for de unge i Hillerød, og I bliver en del af historien, om hvordan vi fik banet vejen for den kommende multipark.«