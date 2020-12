Streaming-anbefaling: Skru op for hyggevolumenknappen til jul

Bibliotekets to digitale og gratis musiklicenser Medici.tv og Qello Concerts bugner af de dejligste klassiske julekoncerter, balletter og underholdningsmusik. Her kommer Jakob Poulsen fra Hillerød Bibliotek med et par forslag til julemusikoplevelser, du kan se på for eksempel din tablet eller pc, - og de vil med garanti få dig i julestemning, mener han.