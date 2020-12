Se billedserie Byrådet har nu vedtaget den nye ejerstrategi for Hillerød Forsyning, som giver byrådet mulighed for at holde et skarpere øje med forsyningen og stiller skrappere krav. Foto: Allan Nørregaard

Stramt regelsæt skal give udskældt forsyning frisk start

Hillerød - 17. december 2020 kl. 05:31 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

- Vi håber, at ejerstrategien og samarbejdsaftalen kan være med til at understøtte en ny begyndelse for Hillerød Forsyning.

Sådan sagde borgmester Kirsten Jensen (S) på det digitale byrådsmøde onsdag aften, da et flertal af byrådet vedtog den nye ejerstrategi for Hillerød Forsyning. Således blev der sat punktum for måneders arbejde med det nye regelsæt for Hillerød Forsyning, hvor politikerne flere gange har set grund til at stramme grebet yderligere om forsyningen. Mens møgsagerne i Hillerød Forsyning gennem året har trukket overskrifter, håber byrådet således nu, at forsyningen kan få en frisk start.

- Vi glæder os meget over denne nye ejerstrategi. Den strammer op og sætter forhåbentlig en stopper for de historier, vi har været igennem det sidste års tid, sagde SF's Peter Langer, mens Christina Thorholm (R) supplerede:

- Vi mener, at vi med den nye ejerstrategi sætter en retning for ledelsen af Hillerød Forsyning, og det er af stor betydning for os alle sammen.

Ejerstrategien udtrykker, at Hillerød Kommune vil have mere kontrol med Hillerød Forsyning. og kommunen vil i det kommende regelsæt for Hillerød Forsyning kræve mere åbenhed, at forsyningsselskabet ikke er lønførende, at bestyrelsen skal lave en lønpolitik for selskabet, at bestyrelsen er kompetent og hvert andet år får lavet en ekstern vurdering af sit arbejde med god selskabsledelse. Derudover indskærper ejerstrategien også, at bestyrelsen skal gøre sin indflydelse gældende, hvad gælder ansættelser i Hillerød Forsyning. Enten skal bestyrelsen træffe beslutning om ansættelser både på direktørniveau, som det er i dag, og på chefniveau, eller godkende stillingsprofiler.

Konservative og Nye Borgerlige stemte som de eneste imod ejerstrategien. Nikolaj Frederiksen (K) vil nemlig gøre ejerstrategien mere vidtgående, sagde han, mens han roste ejerstrategien for at indeholde mange gode punkter.

- Der er desværre et par punkter, der ikke er taget med i ejerstrategien, og som er udslagsgivende for, at vi ikke kan stemme for, sagde Nikolaj Frederiksen og fortsatte:

- Vi mener, at forsyningen skal arbejde for en liberalisering ved at konkurrenceudsætte affald og udskille vandforsyningen.

Det bakkede Mette Thiesen (NB) op om.

- Ja, det er kedeligt, når man i et kommunalt ejet forsyningsselskab ikke sparer på pengene, men frådser med dem. Det er kedeligt at være vidne til. Vi bakker fuldt op om, at der skal konkurrenceudsættes alt, hvad der overhovedet kan. Vi holder også fast i, at der står for meget »fluf« i denne her ejerstrategi. Der skal være fokus på god service og konkurrencedygtige priser, sagde Mette Thiesen.

Formanden for Hillerød Forsyning og viceborgmester Klaus Markussen (V) var igen ved dette byrådsmøde sygemeldt efter en operation, og han ærgrer sig ifølge partifællen Peter Frederiksen over at gå glip af vedtagelsen af strategien.

- Jeg har lige umiddelbart før mødet haft lejlighed til at tale med Klaus, og jeg skulle hilse mange gange. Han er helt utrolig ked af ikke at kunne være med, men efterveerne af hans operation er mere voldsomme, end han havde håbet på, forklarede Peter Frederiksen sine byrådskollegaer, inden han erklærede Venstres fulde støtte til strategien.

Dog understregede Venstre blandt flere i byrådet, at det er vigtigt, at byrådet fortsat har flertal i bestyrelsen for Hillerød Forsyning, selvom ejerstrategien nu giver mulighed for at hente to eksterne bestyrelsesmedlemmer ind.

Også partiets mangeårige medlem af Hillerød Forsynings bestyrelse, Dan Riise (V), bød ind og roste, at byrådet nu vil involvere sig mere i Hillerød Forsyning.

- Som en af de gamle i gårde, vil jeg også gerne lige give denne ejerstrategi et par ord med på vejen, sagde Dan Riise og opridsede historien, hvor forsyningen gik fra et politisk udvalg til at blive et selskab.

- I de første perioder blev det drevet stort set som en russisk efterretningstjeneste. Vi blev tudet ørerne fulde af, at alt er hemmeligt, du må ikke snakke med nogen som helst om noget som helst. Det er selskabsloven, der gælder. Det var en meget stor omvæltning, sagde Dan Riise og fortsatte:

- Vi er heldigvis kommet meget længere med involvering af både byråd og de politiske grupper samt forbrugervalgte repræsentanter de sidste år, og denne nye ejerstrategi er et nyt spring i den rigtige retning. Den vil nemlig involvere byrådet og de politiske partier i langt højere grad, og det vil blive muligt som bestyrelsesmedlem at snakke om og debattere de mange store beslutninger, der træffes, med både byrådet og i grupperne. Og det kan alt andet lige kun hjælpe med at kvalificere beslutninger.

Dan Riise kom dog også med en advarsel. Mere involvering må ikke føre til politiske slagsmål.

- Nu bliver så udfordringen, at det helst ikke skal være en politisk kampplads, for det tror jeg hverken forsyningen eller selskabsloven kan holde til, sagde han.