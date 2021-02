D-A-D?s koncert i Royal Stage flyttes til 2. juni. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Stort suk: Flere koncerter må flyttes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort suk: Flere koncerter må flyttes

Royal Stage coronarykker D-A-D og Tina Turner Tribute

Hillerød - 06. februar 2021 kl. 18:52 Kontakt redaktionen

Royal Stage flytter igen koncerter.

Læs også: Gratis testcenter i Frederiksborgcentret lukker

"Ja, så har jeg endnu engang måtte flytte en koncert. Det er lidt hårdt i disse tider," udtaler direktør Carsten Larsen hos Royal Stage i Hillerød i en pressemeddelelse.

D-A-D havde ellers planlagt, at orkestrets nye landsdækkende turné skulle starte i Royal Stage, men coronarestriktionerne har betydet en ny flytning.

"Men vi er glade for, at D-A-D stadig gerne vil spille i Royal Stage. Og vi glæder os til at byde dem og publikum velkomne onsdag 2. juni klokken 20," siger Carsten Larsen.

Billetter overføres Har du købt billet, så vil den også gælde til den nye dato. 'A Prayer for the Crowd' kalder D-A-D turneen, som er en hyldest til publikum, og den blev sat sammen, da der var et maksimum på 500 publikummer, som skulle sidde ned. Dét gav ifølge forsanger Jesper Binzer nogle helt nye muligheder:

"Det er ikke en radiotransmission, hvor man bare skal spille fedt, eller en live-udsendelse på tv, hvor man skal vide, hvor kameraerne står og spille fedt. Her skal man bare spille meget bedre. Koncerter overkompenserer ofte med masser ild og kanonslag, men her har vi ikke scenografien at støtte os op af. Musikken spiller den største rolle, og det passer supergodt til vores bands udvikling," udtaler han.

Tina Turner flytter også En anden planlagt koncert i marts er også blevet flyttet: »What's Love Got To Do With It? - Tina Turner Tribute« rykkes til tirsdag 25. maj klokken 20. Denne hyldestkoncert til Tina Turner bliver en aften med høj energi og feel-good rock'n roll, hvor Tina Turners største hits fremføres af sanger Elesha Paul Moses supporteret af et ti mand stort live band.

Jk

relaterede artikler

Renés frikadelleske har fulgt ham i 25 år 23. januar 2021 kl. 08:00

Royal Stage fylder et år midt i nedlukning 07. januar 2021 kl. 09:09

Store koncerter hænger i en tynd tråd 05. januar 2021 kl. 05:30