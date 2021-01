Stort boligprojekt tager form: Nu lejes de første lejligheder ud

M. Goldschmidt Ejendomme A/S har åbnet for udlejningen af de allerførste lejligheder på Frederiksbro i Hillerød, og i weekenden er det for første gang muligt at besøge en færdigindrettet 3-værelses lejlighed i karrébygningen Blåbærhaven. M. Goldschmidt Ejendomme A/S har modtaget mange henvendelser om de kommende lejligheder på Frederiksbro, og derfor glæder det ejer og bygherre, Mikael Goldschmidt, at kunne vise den nye prøvebolig frem: