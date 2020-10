Venstre vil ikke stemme for en skattestigning, men lover at fortsætte samarbejdet i byrådet, sagde Klaus Markussen ved onsdagens byrådsmøde, som af hensyn til at undgå smitte med corona blev holdt uden tilhørere, og kun kunne ses via kommunetv. Foto: Kommunetv

Store partier vil klinke skår i byråd

Et spinkelt flertal på byrådets venstrefløj har vedtaget et budget med en skattestigning. S og V forsøger begge at glatte ud.

Hillerød - 01. oktober 2020 kl. 13:55 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Hillerød Byråd er så splittet, som det kan være, over budgettet, som onsdag aften blev vedtaget med 14 stemmer for og 13 stemmer imod.

Byrådsmedlemmerne, som ellers alle er konstitueret sammen, delte sig fuldstændig efter bogen i en klassisk rød fløj med S, SF, Ø og Radikale og en blå fløj med V, K og NB. Det lille røde flertal stemte et budget med en skattestigning igennem, mens resten af byrådet stemte imod.

- Vi har et smalt flertal for budgettet. På en måde, for jeg er sikker på, at de fleste byrådsmedlemmer kan se sig selv og deres mærkesager i det budget, der er til afstemning. Derfor kan vi fortsætte et godt samarbejde, og vi er jo også konstitueret sammen, sagde borgmester Kirsten Jensen (S) i sin budgettale.

SF's Rikke Macholm satte ord på uenighederne.

- Vi står i en ny situation. Der har været mange budgetter, hvor Venstre har valgt ikke at tage ansvar og stemme imod. Det gør de så igen. Det nye er, at der sidder formænd for udvalgene, der stemmer imod. Det er en underlig holdning at have, når de skal sidde og administrere budgettet som udvalgsformand, sagde hun.

Kløften mellem partierne Venstre forsøgte at klinke skårene.

- Vi har været med til at forhandle mange gode elementer i det budgetforslag, som vedtages i aften. Der er meget rigtig godt, som vi kan se os selv i. De dele fortsætter vi selvfølgelig med at arbejde for. Vi kommer ikke til at sidde og surmule, men til at arbejde konstruktivt med at udmønte elementerne i budgettet, sagde Klaus Markussen (V) og understregede, at det kun er en meget lille del af budgettet, der skiller partierne ad.

- Uenigheden imellem os drejer sig ikke om den fundamentale økonomi, men om den marginale finansiering på et par og 20 millioner om året, ud af et budget på tre milliarder kroner. Derfor skal vi gøre os umage for ikke at overdramatisere kløften mellem byrådets partier, sagde han.

Peter Langer (SF), synes dog ikke, at situationen i Hillerød Byråd er helt udramatisk.

- Det er svært at være pessimist, når man kigger på den her aftale. Det kan de også se på den anden side af byrådssalen. Derfor er det uforståeligt, at Venstre ikke vil være med til at betale for de her goder. Vi skal sidde med alle Venstres udvalgsformænd, der skal føre det ud i livet hele næste år, og så må de være glade for, at vi andre kan finde pengene til det, sagde Peter Langer.

Partifællen Rikke Macholm efterlyste et budgetforslag fra Venstre.

- Det er ren bluff fra jeres side, sagde hun, som mener at der med Venstres bud på finansiering er en risiko for, at Hillerød Kommune kan få en kassebeholdning, der vil sende kommunen under administration.

Heller ikke Tue Tortzen (Ø) troede på Venstres finansiering af et budget uden skattestigning.

- I aften ser vi, hvem der tager ansvar, og hvem der håber på flere stemmer ved næste valg. Du kan ikke betale med luft, Klaus Markussen, sagde han.

Flertallet var sikret Konservatives Nikolaj Frederiksen, ærgrede sig over processen, der førte til beslutningen om en skattestigning. Han mener, at det var bestemt på forhånd.

- Allerede inden budgetforhandlingerne startede, virkede det som om, man var fast besluttet på at lave en skattestigning og ikke kigge på omprioriteringer. Man havde sikret sig flertallet, ansøgt om muligheden hos Indenrigsministeriet og fået grønt lys og meldt det ud i pressen. Kommuneskatten er på 25,6 procent, som allerede er væsentligt over gennemsnittet på 24,9 procent. Nu kommer vi endnu længere væk fra gennemsnittet, sagde han, mens Christina Thorholm (R) kaldte vinduet for skattestigningen for en ekstraordinær mulighed, som Radikale ikke kunne lade gå forbi, trods uenighederne i byrådet.

- Vi arbejder for et samlet byråd. Derfor er det rigtig ærgerligt, at spørgsmålet om skattestigning kom til at stå i vejen for et bredt budgetforlig. Vi har brug for at stå sammen. Så vi er glade for, at Venstre var en konstruktiv medspiller i budgetforhandlingerne, og efterfølgende har meldt ud, at de stadig vil arbejde i et bredt samarbejdende byråd, som også De Radikale står for, sagde hun.

Venstres Peter Frederiksen understregede Venstres ønsker om at samarbejde på trods af uenighederne over budgettet.

- Jeg vil ligesom Klaus garantere for, at vi fortsætter det gode samarbejde. Det er trods alt helt marginale udfordringer, der skiller os, sagde han.