Royal Stage slog dørene op i januar sidste år, og stort set lige siden har multiarenaen været udfordret af coronapandemien, der nu igen kan sætte en stopper for en række koncerter. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Store koncerter hænger i en tynd tråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Store koncerter hænger i en tynd tråd

For Royal Stage betyder corona-restriktionerne lange udsigter til de store koncerter

Hillerød - 05. januar 2021 kl. 05:30 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Med forlængelsen af de seneste restriktioner, der blandt andet har lukket ned for kulturlivet, og med stadig høje antal smittede ser de kommende måneder ikke særlig muntre ud for Royal Stage, der blandt andre har store navne D-A-D og Sebastian i kalenderen her først på året.

Ifølge direktør Carsten Larsen hænger flere koncerter nu i en tynd tråd, ligesom en enkelt allerede er aflyst.

"Nytårskoncerten med Copenhagen Phil er aflyst, mens D-A-D-koncerten er rykket til den 19. marts. Det er klart, at hvis de høje smittetal fortsætter, så er der en risiko for, at vi må aflyse flere koncerter, og det er da superærgerligt, siger han og giver et forsigtigt bud på, hvor sandsynligt det er, at D-A-D-koncerten kan gennemføres.

"Helt ærligt så tror jeg, der er en 50/50-chance for, at vi kan gennemføre koncerten til marts. Den er jo arrangeret efter, at der må være et publikum på 500, og det, kan vi da håbe på, kan lade sig gøre til den tid," siger han.

Mangler afklaring Siden coronapandemien brød ud sidste år har Carsten Larsen og hans medarbejdere været ramt af uforudsigelighed. Nye restriktioner er kommet ind fra højre og har vendt op og ned på planerne mange gange. Koncerter er blevet rykket og senere aflyst, og selvom han selv og kollegaerne hele tiden forsøger at være omstillingsparate og finde på nye kreative løsninger, så ville det være lyv at sige, at usikkerheden ikke er begyndte at kunne mærkes på motivationen, afslører direktøren.

"Vi lægger rigtig mange kræfter og tid i at rykke koncerter, som vi desværre ender med at må aflyse, og det er da en smule demotiverende. Jeg må indrømme, at jeg synes, vi er begyndt at kunne mærke det lidt på humøret," siger han og efterlyser en afklaring fra myndighedernes side.

Skal nok klare sig igennem "Vi skal nok klare os igennem der her, men det ville gøre rigtig meget godt for os, hvis myndighederne gik ud og sagde, at der de næste måneder ikke ville være nogle koncerter. Så havde vi i det mindste det at arbejde ud fra, og så kunne vi aflyse koncerterne. Lige nu rykker vi dem, og lægger en masse arbejde i det, selvom det langt fra er sikkert, at de kan gennemføres til den tid," siger han.

Aflyser Royal Stage de koncerter og forestillinger, som er planlagt til efter nedlukningen, der indtil nu løber til og med 17. januar, må virksomheden selv betale for omkostningerne. Er det derimod restriktionerne, der sætter en stopper for begivenhederne, kan der søges om kompensation.

relaterede artikler

Her åbner Falck også for hurtigtest 16. december 2020 kl. 05:01