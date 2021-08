Udvalgsformand Hanne Kirkegaard (V) mener, at det vil have stor betydning for bredden i Hillerød Badminton, at man nu er tæt på at få to store badmintionturneringer til Hillerød. Foto: Kenn Thomsen

Store badmintonturneringer på vej til Hillerød

Idræts- og Sundhedsudvalget bakkede på sit møde tirsdag i denne uge op om at afholde turneringerne i Hillerød, ligesom de var enige om at forsøge at finde de 100.000 kroner, som det vil koste kommunen, ved de kommende budgetforhandlinger.

- Det kommer også til at betyde meget for bredden at få de her turneringer til Hillerød. Vi har rigtig fornuftig badminton i Hillerød, men det her betyder ikke kun, at vi bliver sat på landkortet, men også at der kommer flere til bredden, siger Hanne Kirkegaard.