Jørgen Hansson har ofte stået alene på Torvet med sin bod med vine og delikatesser fra Piemonte. Som formand for den nystiftede foreningen Hillerød Torvemarked vil han nu være med til at fylde Torvet med spændende boder hver lørdag. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Store ambitioner for torvemarked

Hillerød - 26. april 2018 kl. 08:49 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nystiftede forening »Hillerød Torvemarked« vil skabe et torvemarked med 30-40 stadeholdere og have fast torvemarked hver lørdag året rundt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Siden 2010 har Jørgen Hansson jævnligt solgt vin og delikatesser fra Piemonte fra sin vogn på Torvet i Hillerød. Det er lykkedes ham at få kunder helt fra København, men de fleste dage har han stået der alene eller med en anden stadeholder. Lørdage har der været flere, når vejret har været godt. Men nu skal der meget mere liv på Torvet.

Som tidligere beskrevet i avisen blev foreningen »Hillerød Torvemarked« tidligere på måneden stiftet. 61-årige Jørgen Hansson blev valgt som formand, og han vil nu gøre sit til, at han får mere selskab.

- Vores mål er at lave torvemarked hver lørdag, hele året. Ambitionen bliver sat højt. Samtidig med torvemarked ønsker vi en eller anden form for aktivitet. Det kan være musik, nogen der optræder, det kunne i princippet være Nordsjællands Håndbold, der gør noget på Torvet. Vi er ved at lave helt katalog, siger Jørgen Hansson.

Åbningsarrangementet bliver lørdag den 12. maj.

- Jeg tror, jeg kan sige, at første dag får vi Gilleleje Dykkerklub op på Torvet. De kommer til at vandre på Torvet, får vi lov til det, hopper de i vandet. Det ved vi ikke endnu, fortæller han.

Afhængigt af, hvilke aktiviteter der skal være på Torvet, vil torvemarkedet enten være på øvre eller nedre del af Torvet. Den 12. maj kommer stadepladserne på nedre del.

- Ender vi på 12-14 stadeholdere 12. maj, er vi tilfredse. Det må meget gerne efterhånden komme op på 30-40 stykker, som bilederne fra gamle dage, der viser, at der hele tiden var gang i den, siger Jørgen Hansson.

Foreningen har oprettet et »kreativt team«, der skal stå for selve afviklingen af markederne og for at komme med ideer til aktiviteter samtidig med markederne. Og her har man brug for flere frivillige.

- Vi er ikke nået en kritisk masse af mennesker, der er fire eller fem. Vi har brug for at komme op på 10-12 stykker. Det skal ikke være de samme hver lørdag, så holder de op med at være kreative. Det er folk, der har ideer om aktiviteter, der kan laves. Måske kender de nogen, der vil være stadeholder på Torvet, og så er det vigtigt, at de vil stille op en gang imellem og være tovholder, hvor de siger goddag til de stadeholdere, der kommer, og anviser dem deres plads, siger Jørgen Hansson.

Der er også behov for at finde flere stadeholdere, end dem man har kontakt til nu.