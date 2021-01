Region Hovedstaden har lejet Østergade 8 af Jesper og Michael Dam, og har indrettet Nordsjællands eneste vaccinecenter i ejendommen. Her lå tidligere Svendsen Møbler, som har været lukket siden 2014. Lejekontrakten løber foreløbig frem til 1. juli. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Stor usikkerhed om vaccinestart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor usikkerhed om vaccinestart

Hillerød - 25. januar 2021 kl. 19:06 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Det hele står klar. Store gule skilte over det meste af Hillerød viser vej - gående fra Hillerød Station og bilister fra Hostrupsvej og Helsingørsgade. Personalet er ansat, og den store møbelforretning er indrettet med massevis af små bokse, der sikrer lidt privatliv til de mange mennesker, der skal her forbi og have deres vaccine mod covid-19.

Men der er ingen der ved, hvornår Hillerøds covid-19 vaccinationscenter åbner.

En af de kommende medarbejdere skrev lørdag i facebookgruppen »Hillerød skal være en hyggelig by«, at personalet håbede på at kunne vaccinere de første i starten af februar.

"Alle os personaler står klar og venter på vaccinerne i den gamle møbelforretning overfor politistationen. Det bliver så godt. I skal vide, at vi alle har meldt os, fordi der er brug for os, og vi vil gerne hjælpe... vi håber på vacciner i starten af februar.«

Men den udmelding kan Kommunikationskonsulent hos Akutberedskabet i Region Hovedstaden Anette Fly Haastrup ikke bekræfte.

- Vi ved ikke, hvornår vaccinerne kommer. Men vi står klar, og vi åbner, så snart vi har vaccinerne, siger hun.

Planen var oprindeligt, at vaccinationscenteret i Hillerød skulle åbne 20. januar. Men da det stod klart, at Phizer ikke kan levere det antal vacciner, medicinalvirksomheden havde lovet, blev åbningen udsat. I første omgang et par dage, men nu står det klart, at der kommer til at gå endnu længere tid, før de første borgere kan blive vaccineret i den gamle møbelfabrik.

De doser, der leveres til Danmark i disse dage, er så små, at der ikke er nok til at sætte gang i de mange vaccinecentre, der er oprettet rundt omkring i landet. De vacciner, der kommer, bruges først og fremmest til at give anden dosis til beboere på plejecentre, og første dosis til de plejehjemsbeboere, der måtte vente i første omgang, for eksempel hvis de var syge på det tidspunkt.

Region Hovedstaden kan altså ikke fortælle nærmere om, hvornår der kommer større leverancer til Danmark, så vaccinationscenteret på Østergade kan tages i brug.

- Det gode er, at vi er klar, når vaccinerne er der. Vi må bare bede folk om at holde øje, vi melder det ud i medierne og på de sociale medier, når vi er klar, for vi ved, at der er stor bevågenhed, siger Anette Fly Haastrup.

De borgere, der står for tur, har modtaget et brev i deres eboks, eller pr. post, hvis de er fritaget for digital kommunikation, og Anette Fly Haastrups råd til dem er, at gå ind på vaccine.dk og holde øje med, om der er kommet tider, der kan bestilles. Her vil man kunne vælge frit mellem de åbne vaccinationscentre.