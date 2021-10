Hillerødsholmskolens afgangselevers karaktergennemsnit er steget med 1,5 dette skoleår. Foto: Per Skovkjær Sand

Stor stigning i karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver

Karaktererne har landet over fået et løft ved folkeskolens afgangsprøver, men i Hillerød er stigningen noget større end landsgennemsnittet. Det glæder udvalgsformand, men man skal tage tallene med et gran salt, siger han.

Regeringen besluttede sammen med størstedelen af folketingets øvrige partier, at der, på grund af de særlige omstændigheder med coronapandemi og online-undervisning, var behov for justeringer omkring folkeskolens afgangsprøver.

For at tage højde for konsekvenserne af en lang nedlukning besluttede de, at den sidste standpunktskarakter kunne komme på eksamensbeviset i stedet for eksamenskarakteren, hvis eksamenskarakteren var lavere end standpunktskarakteren.

Gode til omstilling Selvom coronapandemien vendte op og ned på skoledagen og dermed hverdagen for mange unge borgere, har skolerne og eleverne været gode til at omstille sig, mener Peter Frederiksen (V), der er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget:

- De har tacklet det fantastisk. Først og fremmest eleverne, der har levet et helt andet ungdomsliv, end hvad der er normalt. Lærere og elever skulle fra den ene dag til den anden stille om, og det har de klaret godt, selvom det har været svært, siger han.

Større stigning i Hillerød De ændrede karakterregler kan ses på gennemsnittet landet over.

Tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at karaktergennemsnittet ved de afsluttende eksamener i folkeskolen på landsplan er steget fra 7,4 i skoleåret 2019/2020 til 7,8 i 2020/2021.

I Hillerød Kommune er historien den samme.

Her er stigningen bare større endnu. Hvor karaktergennemsnittet for skoleåret 2019/2020 lå på 7,6, ligger det for skoleåret 2020/2021 på 8,3, og der er altså sket en stigning i karaktergennemsnittet på 0,7.

Sådan har de enkelte skoler klaret sig Kornmarkskolens gennemsnit lå for skoleåret 2019/2020 på 7,5, men er i år steget til et gennemsnit på 9

Hillerødsholmskolen har også løftet gennemsnittet med halvanden karakter fra 7,2 til 8,7

Hillerød Vest Skolen er gået fra et snit på 7 til 7,9

Grønnevangskolen er som den eneste skole i kommunen gået en anelse tilbage fra 7,5 til 7,4

Sophienborgskolens karaktergennemsnit har ikke ændret sig synderligt. Sidste år lå det på 8,4, mens det i år er 8,5

Hanebjerg Skoles gennemsnit er gået frem fra 7,5 til 7,9

Frederiksborg Byskole er gået fra 8,2 til 8,8 Usikkerhed om årsag Det glæder formand Peter Frederiksen, der dog mener, man skal være varsom med at konkludere noget på baggrund af resultaterne af årets måling:

- Man har med løsningen taget hensyn til de svageste, og det giver nogle stigninger i karaktererne. Men det ser rigtig flot ud. Omstændighederne har været anderledes, så man skal tage det med et gran salt, men vi er steget en del mere end landsgennemsnittet. Det er svært at sige, præcis hvad det skyldes. Det kan være tilfældigheder, noget med årgangenes størrelse eller sammensætning, og det er enormt svært at sige noget ud fra tallene, siger han og fortsætter:

- Men jeg er kun tilfreds. Jeg glæder mig særligt over et par af skolerne. Kornmarkskolen ligger højest i kommunen med en meget stor stigning i år, og både Hillerødsholmskolen og Hillerød Vest Skolen har rettet op efter sidste års fald i afgangskaraktererne.