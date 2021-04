Det er knald i låget, at man skal bestille bord, hvis man vil drikke en øl på Jernstangen, lyder det fra Kim Bergstrøm. Arkivfoto: Martin Warming

Stor spænding forud for genåbning

Der er selvsagt stor begejstring blandt Hillerøds restaurant- og barmiljø, når det kommer til onsdagens genåbning. Men der er ikke tale om lutter glæde

Hillerød - 20. april 2021 kl. 14:22 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Omdrejningspunktet for restauranter, barer, caféer og værtshuse er først og fremmest at give gæsterne en god oplevelse.

Det har corona åbenlyst kompliceret, men onsdag får restaurationsbranchen igen mulighed for at slå dørene op for gæster. Det vækker stor glæde hos Crane Brothers, fortæller medejer Morten Varano:

"Den her nedlukning har været endnu længere end den første, så jeg er meget spændt og glæder mig, ligesom alle andre, utroligt meget," siger han.

Også medejer og køkkenchef Michael Jørgensen hos Café København tripper for at komme i gang:

"Det er virkelig ekstremt meget, jeg glæder mig til at se liv i min forretning og en masse glade gæster".

Besværligt Men ingen genåbning uden restriktioner og retningslinjer, som er et faktum, vi efterhånden kender. Fortsat gælder det for eksempel, ligesom ved sidste genåbning, at man indendørs skal bære maske, hvis man står oprejst. Og som bekendt skal man også kunne fremvise gyldigt coronapas, der enten dækker over, at man har en maksimalt 72 timer gammel negativ test, at man er færdigvaccineret eller en positiv test, der er mellem 2 og 12 uger gammel. Nyt ved denne genåbning er også, at man skal reservere bord minimum 30 minutter før sin ankomst.

"Selvfølgelig er det en udfordring, men vi tager det, som det kommer. Det bliver besværligt at holde øje med bestillingerne, og hvorvidt folk er nytestede, og det er også forvirrende, at du som udendørs gæst stadig gerne må gå indenfor på toilettet, og dét kan være svært at se en mening i. Men når det så er sagt, er vi forberedte og skal nok gøre vores for, at kunderne får den bedste oplevelse inden for de rammer, der gælder," siger Michael Jørgensen.

"Men jeg tror også, folk er lydhør over at få det her til at fungere. Og hvis den lige er glippet med bestillingen, kan man købe en cocktail to go, gå en tur om søen og komme tilbage 30 minutter efter," tilføjer han.

Morten Varano regner også med, det kommer til at køre relativt gnidningsfrit. Hos Crane Brothers har man ofret penge på at etablere booking gennem systemet 'Dinnerbooking', hvor gæster kan booke på forhånd, eller spontant booke, hvis de skulle komme forbi, for så at vente i 30 minutter udendørs med første omgang i hænderne.

"Jeg tror ikke som sådan, det er rentabelt for os, men lige nu handler det ikke så meget om økonomi. Det handler bare om at komme i gang," siger Morten Varano.

"Knald i låget" Hos værtshuset Jernstangen glæder ejer Kim Bergstrøm sig også til at komme i gang. Der er blevet lagt sidste hånd på i form af støvsugning og klargøring af spillemaskiner, men der er også bekymringer forbundet med onsdagens genåbning.

"Jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver et problem, men det med at bestille bord, synes jeg er knald i låget. Jeg glæder mig meget, men det er også lidt et sats, for det er svært at sige, om de her ting gør, at folk har mindre lyst til at gå på værtshus," siger Kim Bergstrøm og uddyber:

"Vi kan jo ikke have en dørmand stående til at tjekke telefoner for coronapas, og dér tror jeg, vi får en udfordring med at holde øje, for unge mennesker kan jo nemt bare låne hinandens. Men jeg glæder mig meget til at se alle igen, ingen tvivl om det".

Hos Halifax Burgers mener direktør Morten Hedegaard, at kæden er aldeles klar til genåbningen - også i Hillerød.

"Vi har jo ikke for alvor været lukket ned, så køkkenet er i flow og leverandørerne på plads. Vi har mødt mange udfordringer i coronatiden, og dem er der også med denne genåbning, men det vigtigste er, at vi er klar til at gøre det, vi gør bedst, som er at servere mad for vores kunder," siger han.

Ligesom der ved sidste genåbning var regler for tidspunktet, sidste udskænkning måtte falde, er der det igen denne gang. Man skal nå at købe sin sidste øl eller drink inden klokken 22, og barerne, restauranterne, caféerne og værtshusene må senest lukke klokken 23.

