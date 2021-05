Se billedserie Byrådet bakker op om ide om at genskabe historisk allé, men det kræver en løsning på, at adskillge p-pladser på Batzkes Bakke i så fald vil forsvinde. Foto: Martin Warming

Stor politisk begejstring for 'Kongeallé' - men der skal findes en løsning for p-pladser

Byrådet glæder sig over forenings idé om at genskabe historisk allé ved Batzkes Bakke, men udtrykker bekymring for, at 70 gratis p-pladser forsvinder, hvis projektet gennemføres

Hillerød - 09. maj 2021 kl. 06:35 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Der var stor opbakning fra byrådet til ideen om at genskabe en historisk allé som indgang til Frederiksborg Slotshave fra Batzkes Bakke.

Det er foreningen 'Bevar Hillerød', som har søsat arbejdet med at reetablere Kriegers allé, som den så ud i 1726, og som hen over de næste par år vil forsøge at indsamle i alt omkring 25 millioner kroner til at skabe en dobbeltallé på Batzkes Bakke, omdanne krydset ved Tikanten til en plads med en rundkørsel og genetablere en lindeallé på Københavnsvej.

Passe på rødderne Dan Riise (Venstre), som både er formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og medlem af styregruppen bag projektet, glædede sig over ideen om at genskabe alleen, da byrådet debatterede sagen 28. april.

"Hillerød vokser, og det er godt, men jo mere vi vokser, jo mere skal vi passe på vores rødder. Projektet er som udgangspunkt et kulturarvsprojekt, som samtidig giver os mulighed for at skabe en ny byport, som både borgere og byens gæster kan glæde sig over de næste 300 år. Det er 30 år siden, vi besluttede at lukke Møntporten og stoppe trafikken gennem slottet, og barokhaven er blevet reetableret. Det eneste, vi nu mangler for at færdiggøre dette fantastiske projekt, er reetableringen af slotshavens tredje indgang fra det, der er Danmarks første kongevej," sagde han.

Også kulturudvalgsformand Rikke Macholm (SF) udtrykte begejstring for projektet:

"Det er et enestående, kulturhistorisk flot projekt. Og vi glæder os over, at man også tænker på de mange træer, som bliver plantet og er godt for miljøet," sagde hun.

Mister 70 p-pladser Begejstringen gik igen hos alle partier, der dog også gav udtryk for bekymring over, at projektet medfører en nedlæggelse af cirka 10 offentlige parkeringspladser med adgang til Hillerød Bymuseum, og at omkring 60 p-pladser i rabatten langs Batzkes Bakke ryger, hvis projektet bliver til virkelighed.

"Det er noget, vi skal løse i fællesskab med museet, og det ser ud, som om vejen er banet," sagde Rikke Macholm.

Undgå at inddrage grønne arealer Også Louise Colding (S), formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget, kaldte projektet "brandgodt", men udtrykte bekymring for at nedlægge 70 bynære, gratis p-pladser:

"Det er p-pladser, der fungerer både til bymuseet, kælkebakken om vinteren og slotsparken. Udvalgets bekymring går på, at der i forvejen med jævne mellemrum bliver foreslået at inddrage grønne arealer til parkering i HIllerød by, og det er vi ikke begejstrede for. Så vi foreslår, at projektet gennemføres på en måde, hvor der ikke nedlægges p-pladser og dermed udløses behov for erstatningsparkeringspladser på bynære, grønne områder. Og jeg kan forstå, at det er man i fuld sving med at finde en løsning på, så det er gode takter," sagde hun.

"Tænke stort" Ifølge Peter Langer (SF) er både forvaltningen og projektgruppen i gang med at finde løsninger på parkeringsproblematikken, sagde han, og mente, man kunne tænke på området ved bowlingscentret og Tromlepladsen på Holmegårdsvej som erstatning.

"Jeg synes, det er synd og skam, hvis projektet med dets historiske værdi skal falde på grund af 60 biler. Nogle gange bliver man nødt til at tænke stort. Da man lukkede Møntporten for trafik, var folk også ved at falde om, 'det ville give kaos' og hvad ved jeg. I dag synes vi alle sammen, det var klogt. Sådan vil det også gå her," sagde han.

Kulturarv Også Thomas Elong (V), formand for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, var glad:

"Det er et intet mindre end fantastisk tiltag. Folk vil rejse langt for at se kulturarv, og det har vi nu mulighed for at give dem endnu mere af med det her forslag".

Byrådet udtrykte dermed generelt opbakning til projektet, men projektgruppen skal gå videre med at finde nye parkeringsmuligheder i dialog med interessenter i området, herunder Museum Nordsjælland.

