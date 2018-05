Stor opbakning til byfesten

- Vi havde ikke regnet med, at vi ville have lige så mange aktiviteter som sidste år. Men Hillerød er noget særligt i forhold til andre byer. Hillerød har en unik platform med en så høj grad af frivillige ildsjæle, der kan få ting til at ske i fællesskab. Det er ikke en stor virksomhed med en stor pengekasse, der arrangerer byfesten, det er et fællesskab, og så er der noget for alle, siger hun.