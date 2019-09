Foreningen Kunstgræs i Skævinge med formand Niels Johansen (th.) i spidsen kæmper indædt for en kunstgræsbane i Skævinge. Det ønske bakker fodboldklubben, som Jesper Rasmussen (tv.) er formand for, op om. Foto: Anna Törnqvist Jensen

Stor opbakning: Kunstgræsforening fordobler målet

Hillerød - 28. september 2019

Da der tilbage i 2012 blev samlet penge sammen til de to kunstgræsbaner på Hillerød Stadion, kastede IS Skævinge sig ind i kampen med frivillige og økonomisk støtte i foreningen Kunstgræs i Hillerød.

Siden har man i Skævinge og især i byens fodboldklub ventet på, at det skulle blive Skævinges tur til at få en tiltrængt kunstgræsbane, efter både banerne på Hillerød Stadion, en bane ved FrederiksborgCentret og en bane i Brødeskov har set dagens lys.

Den drøm har fået ny næring, efter støtteforeningen Kunstgræs i Skævinge har oplevet en markant opbakning, der nu har fået foreningen til at fordoble det økonomiske mål, man satte sig, da foreningen så dagens i januar.

- Vores oprindelige mål var at indsamle 250.000 kroner via medlemmer, donationer og sponsorater, men da vi den 3. september rundede 300.000 kroner, har vi valgt at hæve barren yderligere og går efter 500.000 kroner, siger formand for Kunstgræs i Skævinge, Niels Johansen og tilføjer:

- Vi har allerede flere tilkendegivelser om yderligere støtte at en betydelig størrelse, og vi har også flere aktiviteter på vej for at vise, at det her er et rent vinderprojekt for Hillerød Kommune. For opbakningen til den bane er enorm.

Hjælp fra klubben

IS Skævinge Fodbold er naturligt nok gået ind i arbejdet og har af egen drift valgt at sætte 100.000 kroner af til kunstgræsforeningen, lige som klubben har hævet kontingentet for sine over 300 medlemmer udelukkende for at støtte arbejdet for at få en kunstgræsbane til byen.

- Vi oplever hver vinter store praktiske udfordringer for vores hold, trænere, spillere og forældre i forbindelse med at skulle træne på kunstgræs et sted i Hillerød Kommune. Det koster os medlemmer hver vinter, og ønsket om at have en bane i »baghaven« for både os, Store Lyngby IF og Gørløse SI vil gøre en kæmpe forskel, siger Jesper Rasmussen, formand i IS Skævinge Fodbold, hvor det lokale behov kun er blevet større, efter en drengeårgang i klubben nu har et holdsamarbejde med samme årgang i Store Lyngby IF.

Areal for alle

Men det handler ikke kun om fodbold. For Kunstgræs i Skævinge har indhentet et tilbud på en bane, der også har et tilstødende et multiareal, som kan bruges af andre foreninger i byen til blandt andet gymnastik og fitness. I dagtimerne vil det også kunne bruges af eleverne på Kornmarkskolen.

- Kornmarkskolen har et godt samarbejde med IS Skævinge. Vi deler faciliteter med hinanden og er enige om, at en kunstgræsbane kan være til stor glæde for både skolen, HFO og selvfølgelig for idrætsforeningerne, siger distriktsskoleleder på Kornmarkskolen, Søren Vestergaard.

Kunstgræs i Skævinge har senest fået opbakning fra Spar Nord i Hillerød, som har inkluderet Kunstgræs i Skævinge i sin crowdfunding-kampagne, hvor alle interesserede kan donere penge til projektet.

- Målet er der skal samles 100.000 kroner sammen, og Spar Nord Fonden lægger selv 10.000 kroner i puljen, siger Jesper Enghave Fruergaard, direktør i Spar Nord Hillerød, der i samme åndedrag oplyser, at eventuelle donationer bliver betalt tilbage, hvis projektet ikke skulle blive til noget.

Mens det primært er Hillerød Kommune, der skal finansiere selve banen, så skal pengene i Kunstgræs i Skævinge bruges på alt det, der hører til sådan en bane. Det kan være mål, skure og andet praktisk tilbehør, lige som man håber at kunne opføre en overdækket terrasse på bagsiden af klubhuset i Skævinge, så bane og klubhus på den måde kommer til at høre sammen.

- Vi har været med i Hillerød Kommunes planer om kunstgræsbaner siden 2011. Nu håber vi, at vi med den store opbakning til projektet kan være med til at vise, at vi skal have den bane med på budgettet til næste år, så vi kan få denne her store drøm gjort til virkelighed, siger Niels Johansen, der sammen med resten af foreningen går efter, at en ny bane kan stå klar i starten af 2021.